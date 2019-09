Drei Jahre Why Don’t We: Die schönsten BRAVO-Momente

Why Don't We feiern 3-Jähriges Band-Jubiläum!

Seit drei Jahren können wir uns schon über die Musik von Why Don't We freuen, krass wie schnell die Zeit vergeht! Zu ihrem 3-jährigen Band-Jubiläum haben sich Jonah Marais, Jack Avery, Zach Herron, Daniel Seavey und Corbyn Besson etwas ganz besonderes ausgedacht und eine unplugged Version zu ihrem neusten Track "Who Am I" inklusive Musikvideo veröffentlicht. Ihr werdet dahinschmelzen, versprochen!

Why Don't We: Ihre schönsten BRAVO-Momente

Ok, wir müssen euch jetzt mal ein Geständnis machen: Wir sind seit Tag 1 riesige Fans von Jonah, Daniel, Zach, Jack und Corbyn. Deshalb erinnern wir uns auch immer gerne an unseren ersten Besuch von Why Don't We zurück. 2017 waren die Jungs zum ersten Mal in unserer Redaktion. Seit dem konnten wir schon mehrere Shootings veranstalten. Schaut mal, wie jung die Boys da noch aussehen! 🙊

2018 haben wir die Jungs gleich dreimal getroffen – und es wurde nie langweilig! Im Mai haben wir ein fettes Shooting mit den Jungs veranstaltet, um coole Storys und Poster-Motive für euch zu sammeln. Mit WDW hat man wirklich immer Spaß, wie man auf dem Bild sieht! 😂

Nur einen Monat später haben wir sie bei ihrem Konzert in München besucht, dort konnten sie schon ganz stolz die neue Story im Heft betrachten. Außerdem haben wir auf dem Konzert Why Don't We auch zum ersten Mal "Trust Fund Baby" performen sehen, ihren Mega-Hit den Ed Sheeran geschrieben hat – ein Highlight!

Außerdem ist hier auch unser erstes gemeinsames YouTube-Video mit den Boys entstanden! Dort haben sie mit uns über Girls geredet und sie haben auch ein paar Dating-Tipps gegeben.

Im Herbst folgte auch schon unser zweites großes Shooting mit den Boys. Hier haben wir die Jungs in drei Outfits fotografiert, zwei YouTube-Videos gedreht und drei Interviews für euch geführt. Schließlich sollt ihr Corbyn, Jonah, Daniel, Zach und Jack nie allzu lange in der BRAVO vermissen. 🙈

Für die "Nicht-Lachen-Challenge" auf YouTube haben wir EURE Hilfe gebraucht und die witzigsten Fan-Komplimente gesucht, die sich die Jungs gegenseitig vorlesen mussten. Wer zuerst lacht, hat verloren und ist ganz nebenbei auch ein bisschen nass geworden. 🤭

Damit ihr einen guten Start ins Jahr 2019 habt, folgte am 4. Januar 2019 das nächste YouTube-Video mit den Jungs. Wir haben mit ihnen Star-Tinder gespielt und herausgefunden, welche Promis eine Chance bei ihnen hätten. Selena Gomez, Shawn Mendes, Dagi Bee, Lisa & Lena und viele mehr!

Ach, ist es schön in Erinnerungen zu schwelgen, da steigt gleich die Vorfreude in uns auf! Denn im Oktober kommen Why Don't We für neue Tour-Termine nach Deutschland und wir treffen sie wieder zum Shooting. Einmal #Limelight, immer #Limelight! 💛

