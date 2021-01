"The Good Times and The Bad Ones": Why Don't We schreiben und produzieren neues Album komplett allein!

Im September feierten Why Don’t We ihr Comeback mit der neuen Single "Fallin'" und begeisterten mit dem Song ihre Fans weltweit. Es war ein ganz neuer Sound und schnell wurde auch klar warum: Die Jungs von Why Don’t We haben den Song selber geschrieben und produziert. Genauso wie ihr neues Album "The Good Times and The Bad Ones", welches am Freitag herausgekommen ist und mit vielen Rock und Alternative Elementen überzeugt. Bisher hatten Why Don’t We für ihre Songs mit anderen Musikgrößen wie Ed Sheeran, der den Song "Trust Fund Baby" geschrieben hat, zusammengearbeitet.

Interview sorgt für Aufregung bei den Fans

Für das neue Album "The Good Ones and The Bad Ones" machen Why Don’t We natürlich auch Promo und geben viele Interviews. Eine Aussage aus einem der Interviews führte jetzt aber zu großer Aufregung bei den Fans. Auf die Frage, was die Jungs sich wünschten, dass ihre Fans es nicht mehr machen, antwortete Jack Avery: "Ich wünschte, unsere Fans würden nicht mehr einige Jahre auf unseren Twitter-Accounts runterscrollen und versuchen etwas zu finden, woraus dann ein großes Drama entsteht." Er fügte noch hinzu, dass Fans für die Musik da sein sollen und nicht, um sie ständig runterzuziehen. Daniel Seavey, Corbyn Besson, Jonah Marais und Zach Herron stimmten ihm da zu. Die Fans von Why Don’t We fanden das natürlich überhaupt nicht cool und twitterten, dass es auch wichtig ist, die Jungs auf ihre Fehler hinzuweisen.

Zach Herron bedankt sich bei den Fans

Daraufhin postete Zach Herron einen emotionalen Brief bei Twitter, in dem er schreibt, wie sehr er die Fans liebt und dass sie das Leben der Why Don’t We Jungs verändert haben. Der Sänger spricht aber auch an, wie schwer es manchmal für sie sein kann: "Unser Leben wird 24/7 beobachtet und es kann manchmal wirklich hart sein, wenn wir sehen, wie unsere Fehler aus der Vergangenheit immer wieder auftauchen und angesprochen werden. Wir verstehen natürlich, dass wir dafür geradestehen müssen und ihr nur das Beste für uns wollt. Dafür sind wir euch auch sehr dankbar." Auch seine Bandkollegen Jack Avery und Jonah Marais twitterten ähnliche "Entschuldigungen" an ihre Fans.​ Wir kennen die Jungs jetzt schon seit dem Start ihrer Karriere und können euch versichern: Jack, Zach, Corby, Daniel und Jonah lieben ihre Fans wirklich. Sie sind im Herzen jedoch immer noch ganz normale Freunde, die zusammen Musik machen – manchmal können sie den Hype noch immer kaum fassen!

