Kleine Symbole, große Wirkung: Emoji-Auswahl wächst

Ohne Emojis wären WhatsApp-Chats farblos, langweilig und viel zu ernst. Gott sei Dank gibt es die kleinen Symbole, Bilder und Icons, die einfach jeden Chat-Verlauf besser machen und manche Dinge, Gefühle und Gedanken genau auf den Punkt bringen. Vorausgesetzt natürlich, man weiß, was die Emojis wirklich bedeuten. Weil unser Leben immer bunter, vielfältiger und abwechslungsreicher wird, wird auch die Auswahl an Emojis, die die User an ihre Kontakte verschicken können größer. Der Messenger WhatsApp hat aktuell nicht nur neue Funktionen in der Entwicklung, auch die Emoji-Bibliothek wird erweitert.

WhatsApp: Über 130 neue & überarbeitete Emojis

Die 138 neuen Emojis sind dem Portal WABetaInfo aufgefallen und in der WhatsApp Beta-Version 2.20.197.6 für Android-Handys aufgetaucht. Viele der neuen Emojis werden den Usern bekannt vorkommen, denn die Messaging-App hat einigen älteren Emojis kleine Änderungen verpasst. So erstrahlen unter anderem der Maler, Sänger, Astronaut, Richter, Koch, Forscher & Co. in einem neuen Design. Die Outfits wurden ein bisschen angepasst, die Frisuren neu gestaltet, weitere Hautfarben wurden hinzugefügt. Die nächste größere Erweiterung steht übrigens diesen Herbst an, dann kommen nämlich neue Emojis für iOS und Android.

