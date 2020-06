WhatsApp-Nachrichten, die jeder kennt und bekommt

Der Messaging-Dienst WhatsApp ist eine der beliebtesten Apps weltweit und wird von fast allen Usern täglich genutzt, um sich mit Freunden und Familie auszutauschen. Du planst eine Verabredung, fragst nach den Wochenendplänen oder besprichst Schulaufgaben – auf WhatsApp werden jede Menge Nachrichten zu ganz verschiedenen Themen verschickt. Und trotzdem gibt es ein paar Nachrichten, die immer wieder im eigenen Postfach landen. Ein einfaches „Hey“, „Hallo“ oder „Vielen Dank“ hat bestimmt jeder schon mal zugeschickt bekommen. Dank eines einfachen Hacks kannst du solche WhatsApp-Nachrichten jetzt automatisch beantworten!

App „AutoResponder“ hilft WhatsApp-Usern beim Beantworten von Nachrichten

Wenn du automatische WhatsApp-Antworten versenden möchtest, brauchst du ein smartes Hilfsmittel namens „AutoResponder für WA“. Mit der App von TK Studio kannst du deinen persönlichen Chat-Bot, der auf WhatsApp automatisch antwortet, einrichten. Du kannst festlegen, welche Antworten auf welche Nachricht verschickt werden sollen und musst dich dann nicht mehr mit schwierigen WhatsApp-Nachrichten wie "Und sonst so?" rumschlagen.😜 Die automatischen Antworten können in Einzel- und in Gruppenchats genutzt werden. Die App ist aktuell kostenlos (In-App-Käufen vorhanden) im Google Play Store verfügbar und kann zur Zeit nur von Android-Usern installiert werden.

