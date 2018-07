Langweilige WhatsApp-Status-Sprüche gibt's genug! Wir zeigen dir, wie aus den Profil-Sätzen richtig coole Sprüche werden!

"Hey there! I am using WhatsApp!" Ach, echt jetzt?! Hätten wir jetzt nicht gedacht... Dieser WhatsApp Status ist genauso wie "Beschäftigt" oder "Verfügbar" einfach nur eins: toooooootal schnarchig!

Du willst einen coolen Spruch auf deinem Profil? Einen WhatsApp-Status, der alle zum Lachen bringt? Da bist du hier total richtig! Denn wir verraten dir die witzigsten WhatsApp-Status-Sprüche!

Die lustigsten WhatsApp-Status-Sprüche

Einfach nur geil, wie viele Leute verwirrt sind, wenn der Satz nicht endet wie er Kartoffel.

Kommas setz ich dahin, wo sie gut aussehen.

Same old shit but a different day.

Ich kam, sah und vergaß, was ich vor hatte.

Arbeit ist nichts für mich, ich bin eher der Freizeittyp.

Ich hab schon genug Stress mit meinen Haaren.

Für dich soll's rote Rosen regnen. Mit Vasen!

Wir sind jung - das rechtfertigt alles!

Ich soll dich vom Niveau grüßen. Ihr seht euch ja nicht so oft.

Gefühle sind heutzutage auch nur noch was für ganz Mutige...

Keine Ahnung, was los ist! Ich bin normal, aber die anderen sind komisch.

Die wichtigste Person in deinem Leben ist die, die dir in den Sinn kommt, wenn du diesen Satz liest.

Es ist hart, ein Diamant in einer Welt voller Klosteine zu sein.

Ich bin cool! Und was kannst Du so?