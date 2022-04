"The Walking Dead" Trauriger Abschied: Daryls letzte Stunden

12 Jahre und 11 Staffeln "The Walking Dead" – Hört sich nach einer ganzen Menge an (was es auch ist), aber trotzdem ist die Fanbase super traurig, dass diese Ära nun zu Ende geht. Den selben Mood haben die Schauspieler*innen und das ganze Produktionsteam natürlich auch. Über die Jahre sind sie eine kleine Familie geworden und das nun die letzte Szene der letzten Staffel abgedreht worden ist, heißt für das Team: Nie wieder nach Georgia an das "The Walking Dead"-Set! 😰

Zeit um Abschied zu nehmen

Daryl-Darsteller Norman Reedus hatte gestern seinen letzten Tag am Set. Er und Carol-Darstellerin Melissa McBride sind die einzigen beiden Schauspieler*innen, die seit der ersten Staffel bei der Serie dabei sind. Andere Schauspieler*innen waren nur für ein paar Staffeln oder eine viel kürzere Zeit ein Teil der Show, aber nicht die zwei. Sie waren von Anfang an ein Teil der Produktion und sind sehr happy darüber! Das Duo ist sogar so beliebt, dass die beiden ihre eigene Spin-Off Serie bekommen werden. Doch auch wenn der letzte Drehtag am "The Walking Dead"-Set sehr emotional für alle war, so blicken Norman Reedus, Melissa McBride, Lauren Cohan (Maggie), Produzent Gregory Nicotero und alle anderen Beteiligten der Serie auf eine grandiose Zeit zurück, die niemand von ihnen missen möchte!

"The Walking Dead": Eine Ära geht zu Ende

Hauptdarsteller Norman Reedus teilte einige Worte zu dem "The Walking Dead"-Abschluss auf Instagram: "Das war's. 11 Staffeln, 12 Jahre." Er fügt hinzu: "Es war ein absolutes Vergnügen. Danke an alle, die diese Reise mit uns gemacht haben – und was für eine Reise es war!" Den Post rundete ein rotes Herz ab. Zum Ende der Dreharbeiten dürfte Daryl Dixon noch ein letztes Mal mit dem Motorrad durch die Postapokalypse düsen. Wie die Geschichte rund um Daryl wohl weitergeht? Wird sind gespannt! Übrigens bekommen Maggie und Negan (Jeffrey Dean Morgan) auch eine eigene Serie. Da Negan der Mörder von Maggies Ehemann ist, dürfte eine Show über die beiden sehr interessant werden.

