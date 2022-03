„Bridgerton“ Staffel 2: Nach Ausstieg – Duke doch noch Teil der Serie

"Bridgerton" Staffel 2: Regé-Jean Page nicht mehr dabei

Schon vor einem Jahr war klar: "Bridgerton"-Star Regé-Jean Page wird nicht zur Serie zurückkehren. Fans waren zwar etwas enttäuscht, aber dafür liegt der Fokus jetzt auf Daphnes Bruder Anthony Bridgerton, der auf der Suche nach einer Frau ist.

Trotzdem fragen sich die Zuschauer*innen jetzt, was aus dem Duke of Hastings geworden ist und hofften, dass Simon Basset zumindest für ein oder zwei kurze Auftritte in der Serie erscheint und sie etwas über sein aktuelles Leben erfahren. Und ja, der Duke ist noch in der Handlung präsent, nur sehen wir Regé-Jean Page nicht auf dem Bildschirm. Trotzdem finden wir auf anderem Wege heraus, was der Duke so treibt…

"Bridgerton" Staffel 2: Duke nicht komplett aus Handlung gestrichen

Nachdem der Duke in der ersten Staffel eine so wichtige Rolle gespielt hat, konnten die Verantwortlichen seinen Charakter natürlich nicht komplett aus der zweiten Staffel streichen. Und weil nach Regé-Jean Page nach seinem dramatischen Ausstieg nicht mehr ans Set zurückkam, mussten sie ihn anders einbinden. Der Duke of Hastings ist jetzt zwar nicht mehr auf dem Bildschirm aktiv zu sehen, existiert aber noch im Hintergrund.

Im Grunde ist er einfach nur zu Hause und verbringt Zeit mit seinem Sohn. Das erklärt Daphne in der ersten Szene von „Bridgerton“ Staffel 2, als sie sie zum Haus ihrer Familie zurückkehrt, um ihre Schwester Eloise zu unterstützen, die offiziell (und widerwillig) ich Debüt gibt. In einem kurzen Nebensatz erzählt Daphne ihrer Familie, dass sie Simon mit ihrem kleinen Sohn August zu Hause gelassen hat, um an Eloises großen Tag bei ihrer Schwester zu sein. Im Laufe der Staffel taucht Daphne immer wieder mal auf, manchmal allein, ab und an mit ihrem Sohn Augie. Der Duke bleibt aber immer zu Hause und hält sich von den Familienveranstaltungen der Bridgertons fern.

