"Bridgerton" Staffel 2 mit Harry Styles!

Harry Styles: Er erobert jetzt Hollywood

Mit "Dunkirk" ergatterte Harry Styles 2017 seine erste Filmrolle seiner Karriere. Danach widmete er sich erstmal wieder seiner Musik. Ende letzten Jahres tauchte er dann in der Mid-Credit-Szene von "Eternals" als Eros, Bruder von Thanos, auf. Bekommt er im nächsten Film also vielleicht eine etwas größere Rolle? Fest steht, dass er dieses Jahr auf jeden Fall in zwei Filmprojekten in der Hauptrolle zu sehen sein wird: Im Thriller "Don’t Worry Darling" und in "My Policeman". In beiden wird Harry Styles viel nackte Haut zeigen!

Ist da überhaupt noch Zeit für seine Musikkarriere? Anscheinend schon, denn auf seinem geheimen TikTok-Account, der kürzlich von Fans entdeckt wurde, sind schon einige Teaser zu sehen. Es wurde auch bereits ein Musikvideo in London gedreht und es wird gemunkelt, dass noch diesen Monat Musik vom Sänger veröffentlicht werden soll. Jetzt folgte auch noch eine andere Hammer-Nachricht: Harry Styles bekommt ein Feature in der zweiten Staffel von "Bridgerton"!

Harry Styles: Sein Song in "Bridgerton" Staffel 2

Nur noch wenige Tage, dann hat das Warten endlich ein Ende und "Bridgerton" Staffel 2 wird auf Netflix an den Start! In dieser Staffel dürfen natürlich neue Interpretationen von weltweiten Hits nicht fehlen. In Staffel 1 bekamen unter anderem Songs von Shawn Mendes, Taylor Swift und Billie Eilish die Ehre, in einer Streicherversion vertont zu werden. Jetzt ist die Liste der Songs, die in der zweiten Staffel von "Bridgerton" ein Feature bekommen.

Darunter sind Hits wie "Diamonds" von Rihanna, "Wrecking Ball" von Miley Cyrus und "Sign of the Times" von Harry Styles! Doch fast hätte es der Song gar nicht in die Serie geschafft: "Das war eine ziemlich schwierige Freigabe. Bei diesem Song hat es am längsten gedauert, bis alle zugestimmt haben." Zum Glück hat das Team von Harry Styles dann doch irgendwann zugestimmt, denn es wird sicherlich eine richtig schöne neue Version des Songs werden.

