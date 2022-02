“Bridgerton”: Beliebte Figur aus Staffel 1 zurück!

Lady Whistledowns Identität enthüllt

Das Staffelfinale von „Bridgerton“ beantwortete eine große Frage, die sich Fans seit Folge 1 stellten: Wer ist die mysteriöse Lady Whistledown?

Über die komplette erste Staffel hinweg schien sie immer die intimsten (und skandalösesten) Details aller Figuren in „Bridgerton“ zu kennen – und fröhlich zu verbreiten! In der letzten Folge von Staffel 1 kam dann die große Enthüllung: Niemand anderes als Penelope Featherington ist die geheimnisvolle Lady Whistledown. Für Fans von „Bridgerton“ war nun klar: Sie wollen unbedingt mehr von Penelope erfahren, wie sie tickt und vor allem, wie sie arbeitet. Die Wünsche der Fans wurden offensichtlich von Netflix erhört …

So geht es mit ihr weiter

Manche Fans hatten die Befürchtung, dass die Geschichte von Penelope mit ihrem Outing als Lady Whistledown zu Ende erzählt wurde. Aber dem ist nicht so, wie der offizielle Teaser für „Bridgerton“ Staffel 2 deutlich macht! Denn darin verspricht Schauspielerin Nicola Coughlan im Off, dass sie ihre Fähigkeiten verbessert und „ihre Messer geschärft“ hat. 😨 Wir können nur erahnen, was die Familie Bridgerton in der neuen Staffel erwartet, aber es ist davon auszugehen, dass es nicht angenehm wird!

