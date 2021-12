"Bridgerton" Staffel 2: Jetzt ist es offiziell

"Bridgerton": Startdatum für Staffel 2 offiziell bestätigt

Während die "Bridgerton"-Produzentin darüber philosophiert, wie viele Staffeln die beliebte Netflix-Serie insgesamt haben könnte, war noch lange nicht bekannt, wann die Fortsetzung erscheinen soll.

Jetzt hat der Streaming-Dienst ein offizielles Startdatum verkündet: Am 25. März 2022 startet "Bridgerton" Staffel 2 auf Netflix. Das beste Weihnachtsgeschenk für Fans, denn genau an den Feiertagen wurde diese Nachricht verkündet – als kleine Hommage an die Premiere von "Bridgerton" Staffel 1, was am 25. Dezember 2020 erschienen ist. Auch eine dritte und vierte Staffel der Serie wurden bereits von Netflix bestätigt, ein offizielles Datum gibt es hier jedoch noch nicht.

Netflix: Das passiert in "Bridgerton" Staffel 2

Mittlerweile ist auch offiziell bekannt, was in "Bridgerton" Staffel 2 passieren wird. Die neue Staffel basiert auf dem zweiten Buch von Julia Quinn "The Viscount Who Loved Me".

Der Fokus wird dabei auf Lord Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) liegen, Daphnes älterer Bruder, der beschlossen hat, eine Frau für sich zu finden und sesshaft zu werden. Die Suche läuft jedoch nicht besonders gut, bis seine Schwestern Kate Sharma (Simone Ashley) und Edwina Sharma (Charithra Chandran) aus Indien zu Besuch kommen. Außerdem wird es wieder eine Figur geben, die Drama in die neue Staffel bringt. Einen offiziellen Trailer gibt es zwar noch nicht, aber in dem Ankündigungsvideo zu Staffel 2 könnt ihr zumindest schon den Cast entdecken.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->