„Bridgerton“: Diese Hinweise sind niemandem aufgefallen

„Bridgerton“ hat sich bei Netflix schon längst zur größten Serie ever etabliert! Kein Wunder also, dass nach gerade einmal einer Staffel bereits Staffel 2-4 schon gesichert sind. Neben der Liebesgeschichte zwischen Daphne Bridgerton und dem Duke Simon von Hastings, gab es einen anderen Grund, die Serie zu suchten: Die Frage, wer eigentlich Lady Whistledown ist, die offenbar jedes Geheimnis der Charaktere zu kennen scheint! Das Geheimnis wurde am Ende von Staffel 1 gelöst, doch es gab genug Zeichen, wer hinter dem Namen steht. Die Fans entdecken immer mehr, die von den Macher*innen der Serie absichtlich platziert wurden! ACHTUNG: Spoiler für alle, die „Bridgerton“ noch nicht zu Ende geschaut haben (worauf wartet ihr noch?! 😁 )

Die 10 teuersten Netflix-Serien

Die Identität von Lady Whistledown wurde immer wieder angedeutet

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Über die komplette Staffel hinweg haben sich Fans gefragt, wer die mysteriöse Lady Whistledown ist. Am Ende wurde es gezeigt: Niemand anderes als Penelope Featherington (gespielt von Nicola Coughlan), hat die Briefe geschrieben, die den neuesten Klatsch und Tratsch der Charaktere verriet! Für viele mag diese Tatsache aus dem Nichts gekommen sein, aber findige Fans haben die Hinweise darauf durch die komplette erste Staffel hinweg finden können. In Folge 3, in der Szene, in der Daphne und Prinz Friedrich tanzen, verlässt der Duke Simon den Ball. Penelope ist die EINZIGE, die Simon hinterherschaut, als dieser den Raum verlässt. Die Schauspielerin Coughlan retweetete den Post sogar selbst, wie um dem cleveren Fan zu gratulieren!

Schon Folge 1 liefert einen FETTEN Hinweis

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Doch schon die erste Folge von „Bridgerton“ gab Zuschauer*innen, die wussten, wo sie hinschauen mussten, den wichtigen Hinweis auf die Identität von Lady Whistledown. Als Daphne und Simon sich das erste Mal begegnen, erscheint auch Anthony Bridgerton, der Bruder von Daphne in der Szene und läuft auf seinen alten Kumpel zu. Und er steht da nebenan, ganz unschuldig und tut so, als würde sie mit den anderen Gästen einen kleinen Plausch halten? Genau, Penelope, die ihre Aufmerksamkeit ganz bestimmt auf die drei Charaktere gelegt hatte und nicht auf andere Gäste. Wir sind krass überrascht und nutzen die Zeit gleich mal, um die erste Staffel von „Bridgerton“ nach neuen Hinweisen auf Penelopes zweite Identität zu durchsuchen! 🤭

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->