"Bridgerton" Super-Star: Angst vor Outing

Fuß zu fassen in der großen Hollywood-Welt ist immer schwer. Aus Angst nicht akzeptiert zu werden, hat "Briderton"-Schauspieler Jonathan Bailey seine wahre Sexualität verborgen, aber nun kann er so sein, wie er wirklich ist!

Jonathan Bailey schaut auf eine schwere Zeit zurück

"Bridgerton"-Fans können sich die Serie ohne Jonathan Bailey, der die Rolle des Anthony Bridgerton spielt, nicht mehr vorstellen. In der 2. Staffel "Bridgerton" soll der Fokus noch stärker auf den Fan-Favoriten ausgebaut werden. Doch auch wenn der Schauspieler nun ein befreites Leben führt, so war das nicht immer so. Eine ganze Zeit lang konnte der 33-Jährige nicht zu 100 % er selbst sein. In einem Interview erzählte er nun, wieso er Angst vor seinem Outing hatte.

"Es gibt zwei Dinge, die damals keiner von einem wissen wollte: Ob man ein Alkoholiker ist oder ob man schwul ist", erzählt er. "Es genügte, wenn eine Person in einer Machtposition das sagte, und schon schlug es Wellen. Ich dachte also, ich muss hetero sein, um Rollenangebote zu bekommen und glücklich zu sein", gesteht Jonathan. Im Jahr 2018 fasste der britische Schauspieler dann trotz allem den Entschluss, sich öffentlich zu outen. Er ging das Risiko ein und stellte sein persönliches Glück über seine Karriere und könnte mit dieser Entscheidung nicht zufriedener sein.

Glücklich vergeben an einen Mann

Privat hat "Bridgerton"-Schauspieler Jonathan Bailey seinen Mr. Right schon gefunden. Im Gegensatz zu seiner Rolle in der Netflix-Serie achtet der Schauspieler aber darauf, sein Privatleben wirklich privat zu halten. Ob er seiner Fanbase doch irgendwann ein paar Details über sein Liebesleben offenbaren wird? Wir sind gespannt! Und natürlich sind wir auch gespannt, wie es in der neuen Staffel von "Bridgerton" weitergeht! Welche Figuren bringen Drama in die 2. Staffel "Bridgerton"? Ab dem 25. März 2022 bekommen wir Antworten auf unsere Fragen!

