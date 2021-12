"The Vampire Diaries" Star Nina Dobrev in "Stranger Things"

Ein neues Foto soll den Beweis geben, dass Nina Dobrev bald bei "Stranger Things" dabei ist!

"The Vampire Diaries" trifft auf "Stranger Things"?

Der Starttermin von "Stranger Things" Staffel 4 ist immer noch nicht draußen. Aber zumindest wissen wir, dass die neue Staffel im Sommer 2022 erscheinen wird. Gut, die paar Monate schaffen wir dann auch noch, nachdem "Stranger Things"-Fans drei Jahre auf eine Fortsetzung warten mussten. Nun gibt es wieder brandneue News aus Hawkings. "The Vampire Diaries"-Star Nina Dobrev hat ein sehr interessantes Insta-Pic hochgeladen! Will sie uns damit sagen, dass sie auch bald bei der Netflix-Erfolgsserie zu sehen sein wird? Schaut selbst! 😜

Nina Dorev bald bei "Stranger Things"?

Die 32-jährige Schauspielerin Nina Dobrev postete ein Bild, auf welchem sie vor der Hawkins High School steht. Der Ort, der in vergangenen "Stranger Things"-Staffeln einen großen Part der Serie einnahm. Ob Nina in der kommenden Staffel 4 auch dabei sein wird? Oder sogar in der fünften und letzten "Stranger Things" Staffel? Da Netflix nichts Offizielles verkündet oder bestätigt hat, sind diese Vermutungen bisher unwahrscheinlich. Ob uns genau das verwirren soll? Manche Fans denken aber eher, dass Nina in der Nähe war und es sich nicht nehmen lassen wollte, vor der Kult-Schule ein Foto zu machen. Was denkt ihr? ⤵️

