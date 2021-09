"Stranger Things" Staffel 4: Dieser Fehler darf nicht nochmal passieren!

"Stranger Things": Serien-Fehler

Auch wenn wir wissen, dass die neue "Stranger Things" Staffel 2022 auf Netflix erscheinen wird, sind die Fans unsicher, wann genau das passieren wird. Müssen "Stranger Things"-Fans wirklich drei Jahre auf die neue Season warten? Wenn Staffel 4 erst im Juli auf Netflix anläuft, dann wären es nämlich drei Jahre! Aber das hoffen wir jetzt einfach nicht. Wir hoffen auf eine geile neue Staffel, die „bald“ erscheinen wird und vor Spannung, Abenteuern, Action und gefährlichen Missionen nur so trieft. Eine Sache wird im Netz immer wieder heißblütig diskutiert. Ein Fehler, den die "Stranger Things" Fans nicht wiederholt haben wollen! Doch was genau ist damit gemeint?

Von ihm wollten alle mehr sehen!

Nach der Meinung einiger Fans ist ein großer Fehler in der dritten Staffel von "Stranger Things" passiert. Ab jetzt kommen Spoiler zu Staffel 3! Mit Billy hatte die Staffel einen super interessanten (und hübschen 😄) Bösewicht, aber Billys Hintergrundgeschichte wurde viel zu spät und viel zu knapp beschrieben. Man hatte einen kurzen Ausblick in seine Vergangenheit, in der man gesehen hat, dass Billy im Kindesalter von seiner leiblichen Mutter verlassen wurde und er seither unter einem aggressiven und gewalttätigen Vater gelitten hat. Dieses Kindheitstrauma ließ Billy verbittern und zu einem Monster werden. Und am Ende der Staffel ist es das Mind Flayer Monster, das ihn tötet. Für die kommende vierte Staffel erhoffen sich die Fans, dass den menschlichen Bösewichten mehr Raum für ihren Wachstum gegeben wird und ihnen mehr Beachtung geschenkt wird. Die Leute wollen eben einfach noch mehr Drama und Spannung! 😅 Und wenn es in Staffel 4 nicht einen krassen menschlichen Bösewicht gibt, dann vielleicht in der letzten und fünften Staffel von "Stranger Things". Wir sind jedenfalls jeden Tag mehr gehypt darauf, wie die Story der Netflix-Serie weitergehen wird! PS : Du findest Staffel 3 von "Stranger Things" nice? Dann mach doch unser Quiz, um zu sehen, wie gut du dich wirklich auskennst! ⤵️