"Twilight": Vanessa Hudgens hätte fast diese Rolle bekommen!

Vanessa Hudgens hatte ihren großen Durchbruch mit ihrer Rolle als Gabriella Montez in den "High School Musical"-Filmen. "High School Musical"-Fans kennen bis heute jedoch nicht diese 10 Geheimnisse! Seit dem Jahr 2006 ist Vanessa daher nicht mehr aus Hollywood wegzudenken. Sie spielte über die vergangenen Jahre viele Hauptrollen und war Teil von erfolgreichen Produktionen wie "Beastly", "Die Reise zur geheimnisvollen Insel" und dem Netflix-Hit "Prinzessinnentausch". Aber wusstest du auch, dass Vanessa Hudgens fast Teil der "Twilight"-Saga geworden wäre? Die heute 33-Jährige wollte damals bei dem zweiten Part "New Moon" einsteigen. Zumindest hat sie in einem Interview über ihr großes Interesse daran gesprochen. Aber wieso ist nichts daraus geworden? Und welche Rolle wäre es geworden?

Vanessa Hudgens als Wölfin?

Unklar ist bis heute, ob ein konkretes Angebot für Vanessa Hudgens ausgesprochen wurde oder ob nur gegenseitiges Interesse ausgedrückt wurde. Vanessa hätte sich die Rolle der Leah Clearwater sehr gut für sich vorstellen können. Leah ist in den "Twilight"-Filmen die einzige weibliche Gestaltwandlerin (Werwölfin) des Rudels und hat sehr lange einen stark ausgeprägten Hass auf Bella. Leahs Story ist in den Büchern weit aus größer und ausführlicher ausgefallen. Ob das ein Ausschlusskriterium für Vanessa Hudgens war? Zu dem Zeitpunkt hatte sie schon einen großen Namen in Hollywood. Es könnte aber auch sein, dass sich die "Twilight"-Produzent*innen genau deshalb gegen Vanessa entschieden haben. Zu stark hätte die Assoziation mit "High School Musical" und ihren anderen Projekten sein können. Den genauen Grund, wieso es nicht geklappt hat, weiß man leider nicht. 🧛‍♀️ 🐺

