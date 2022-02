Hintergründe zu Trumps Klo-Skandal

Vier Jahre konnte sich Donald Trump über sein Amt des US-Präsidenten freuen. Viele US-Bürger*innen konnten das nicht – unter anderem offensichtlich auch nicht Angestellte des Weißen Hauses in Washington, wo Trump zu seiner Amtszeit (Jan. 2017 bis Jan. 2021) regieren durfte. Denn die mussten mehrmals eine verstopfte Toilette reinigen!

In einer Toilette des Weißen Hauses gab es angeblich mehrmals verstopfte Rohre. Das lag nach Behauptungen in einem neuen Buch nicht an der Verdauung des Präsidenten, sondern an vertraulichen Dokumenten, die hier entsorgt werden sollten.

Buch denkt Klo-Skandal auf

In dem neuen Buch „Conficence Man“, geschrieben von der New York Times Reporterin Maggie Haberman wird behauptet, dass Trump vertrauliche Dokumente in der Toilette des Weißen Hauses hinuntergespült haben soll. Expert*innen behaupten, dass Trump das Buch der Journalistin – welches erst im Oktober veröffentlicht werden soll – „fürchten soll“! Vielleicht nicht zu Unrecht.

Das Nachritenmagazin Axios soll einen exklusiven Einblick in das Buch vor Veröffentlichung erhalten haben.

Enthüllung über Trump

Passend: Denn aktuell laufen Ermittlungen, da Trump vertrauliche Amtspapiere aus dem Weißen Haus entfernt und in seinem Wohnsitz in Mar-a-Lago/Florida verstaut haben soll. Insgesamt 15 Kisten geheimer Papiere sollen im Januar bei Trump gefunden worden sein.

Kurz: Ein Vergehen! Denn Unterlagen, Schreiben und alles Schriftliche, was mit dem Amt des Präsidenten zu tun hat, muss nach dem Ende der Amtszeit eines Präsidenten vom Nationalarchiv aufbewahrt werden. Entwendete Trump Unterlagen, die er lieber geheim halten wollte? Diese Frage wäre noch zu klären…

Aber wenn die neuen Vorwürfe stimmen, kannte Trump noch einen anderen Weg, Dokumente, die niemand außer er sehen sollte, verschwinden zu lassen: Die Toilette!

Unterlagen in Toilette gefunden

Bei dem Papier, das die Toilette des Weißen Hauses verstopft haben soll, handelte es sich laut dem Buch „Confidence Man“ nicht um Toiletten-Papier, sondern um Druckerpapier, das „in Stücke gerissen war“. Die Frage ist, was wurde zerstört? Welche Papiere könnte Trump vor allen anderen geheim halten wollen?

Trump oder seine Sprecher*innen haben sich zu den Vorwürfen noch nicht geäußert.

