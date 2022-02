"4 Blocks"-Star Kida Khodr Ramadan verurteilt: Schuldig in 33 Fällen!

"4 Blocks"-Star Kida Khodr Ramadan wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt

In "4 Blocks" sehen wir Kida Khodr Ramadan als Gangster-Drogen-Boss. Im echten Leben fährt er einfach gerne Auto – leider ohne Führerschein. Das Berliner Amtsgericht hat jetzt einen Strafbefehl erlassen, da er mehrfach ohne Führerschein hinter dem Steuer erwischt wurde.

Der "4 Blocks"-Star wurde in 33 Fällen schuldig gesprochen! Im Prozess am Montag wurde Kida Khodr Ramadan dann zu 10 Monaten Haft verurteilt, die der Schauspieler jedoch nicht im Gefängnis absitzen muss. Stattdessen wurde seine Strafe für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Zusätzlich soll er je 10.000 Euro an eine gemeinnützige Organisation spenden. Das Urteil ist jedoch noch nicht gänzlich rechtskräftig, da der Schauspieler noch in Berufung gehen kann.

"4 Blocks"-Star Kida Khodr Ramadan hat keinen Führerschein, wurde jedoch schon 33 Mal von der Polizei am Steuer erwischt. Allein seit 2020 soll er über 30 Mal illegal am Steuer erwischt worden sei.

Schon vor Jahren soll der Schauspieler seinen Führerschein verloren haben, weil er einen LKW ohne Fahrerlaubnis gefahren sei, wie die "B.Z." berichtete. Das letzte Mal am Steuer erwischt wurde er dann am 16. Dezember 2021 um 3:40 Uhr morgens. Der "4 Blocks"-Star soll vor Gericht außerdem nicht selbst erschienen sein, sondern ließ sich von seinem Anwalt vertreten. In seinen zwei Jahren auf Bewährung dürfte sich der Schauspieler nichts mehr zuschulden kommen lassen.

