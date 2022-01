Gefängnis: Frau wegen Instagram Fake-Accounts verurteilt

Frau gibt sich auf Instagram als ihr Ex-Freund aus

Auf Instagram und Co. tummeln sich viele Fake-Accounts. Manchmal fällt es schwer, diese zu erkennen und es dauert etwas. Wie im Fall Courtney Ireland-Ainsworth. Sie hat über 20 solcher Fake-Accounts erstellt und ein großes Netz aus Lügen gespannt. Das brachte die 20-Jährige jetzt ins Gefängnis. Alles begann im Juli 2020, nachdem ihre zweijährige Beziehung mit ihrem Freund Louis Jolly in die Brüche gegangen war.

Mit den erstellten Fake-Accounts sendete sie sich selbst üble Nachrichten und behauptete, sie seien von ihrem Ex. Fünf Monate lang zog sie das durch und machte auch zehn separate Aussagen bei der Polizei. Unter anderem behauptete Courtney Ireland-Ainsworth, dass Louis Jolly sie in einer der Nachrichten damit bedrohte, sie zu erstechen. Und damit war noch nicht Schluss: Sie behauptete außerdem noch, dass ihr Ex sie gefilmt, ihre Freund*innen belästigt hätte und einen Ziegelstein durch das Fenster ihrer Großmutter warf.

Courtney Ireland-Ainsworth: Ihre Tat fliegt auf

Louis Jolly wurde deswegen nicht nur sechsmal verhaftet und hat über 80 Stunden in polizeilichem Gewahrsam verbracht, sondern auch noch seinen Job verloren, es wurde eine 12-stündige Ausgangssperre pro Tag verhängt und er musste eine elektronische Fußfessel tragen. Er selbst sagte zu dieser Zeit: "An meinem tiefsten Punkt fand ich das Leben nicht mehr lebenswert und dachte mir, es wäre besser, zu sterben." Doch flogen die Lügen von Courtney Ireland-Ainsworth im Dezember 2020 endlich auf. Sie wurde überführt, als Facebook bestätigen konnte, dass all die Fake-Accounts über ihre E-Mail- und IP-Adresse laufen. Sie wurde zu zehn Monate in einer Einrichtung für junge Straftäter und einer 10-jährigen einstweiligen Verfügung verurteilt.

