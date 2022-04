„Supernatural“-Star Jared Padalecki: Nach Autounfall dem Tod nah!

Jared Padalecki hatte einen Autounfall

Fans freuten sich schon seit Wochen darauf, den „Supernatural“-Star Jared Padalecki bei der „Supernatural“-Convention zu treffen. Doch am Sonntag kam Co-Star Jensen Ackles allein auf die Bühne, mit schrecklichen Neuigkeiten über Padalecki.

„Er hatte einen sehr schweren Autounfall. Er ist nicht gefahren. Er saß auf dem Beifahrersitz und hat Glück, dass er noch lebt.“ Was für ein Schock! Details über den Unfall verrät Ackles nicht. Aber er lässt alle Besucher*innen des Events wissen, dass er am Tag zuvor mit seinem „Kumpel“ gesprochen hat, der sich zu Hause erhole und traurig sei, nicht an der Convention teilnehmen zu können.

Die finale Staffel "Supernatural" mit Jared Padalecki:

Er meldet sich selbst zu Wort

Der „Supernatural“-Star entschuldigt sich via Twitter auch selbst bei seinen Fans. Er bedankt sich für die Liebe und Unterstützung. Während er in dem Tweet noch nichts über seinen gesundheitlichen Zustand preisgibt, gab er heute ein Update: Er ist auf dem Weg der Besserung und hofft, schon Ende der Woche wieder filmen zu können.

Wir wünschen Jared Padalecki weiterhin gute Besserung! 🍀

