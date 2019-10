“Supernatural”-Star Jared Padalecki verhaftet!

"Supernatural"-Schauspieler bei Prügelei erwischt

Vielleicht muss jetzt der nächste Superstar in den Knast... Jared Padalecki, der seit 2005 eine der Hauptrollen in der Mystery-Serie "Supernatural" spielt, wurde am Sonntag in einer Bar in Texas von der Polizei abgeführt. Der Grund: Er soll betrunken eine Schlägerei mit Mitarbeitern und dem Besitzer der Location angezettelt und diese körperlich angegriffen haben. Daraufhin riefen sie die Cops, um die heftige Situation zu schlichten. Weil der "Superatural"-Darsteller nicht verhaftet werden wollte, soll er dann auch noch versucht haben die Beamten zu bestechen, indem er ihnen einige Geldschein in die Hand drücken wollte. Das hätten wir von dem sonst so sympathisch wirkenden Schauspieler echt nie erwartet, oder?

Diese Starfe droht dem "Supernatural"-Star

Ob sich Jared Padalecki nach seinem Erfolg mit "Supernatural" nun in die Riege der Stars, die schon mal im Knast saßen, einreiht, wissen wir noch nicht. Sollten sich die bisherigen Anklagepunkte wegen Körperverletzung (zwei Anzeigen) und Trinkens in der Öffentlichkeit bestätigen, ist das aber gar nicht mal so unwahrscheinlich. Bisher berichteten US-Medien nur von einer Kaution in Höhe von 15.000 Dollar (ca. 13.500 Euro). Falls die bereits von seiner Frau Genevieve oder jemand anderem beglichen wurde, dürfte der "Supernatural"-Star mittlerweile wieder zuhause bei seiner Familie und den drei Kindern sein. Eine Verhandlung wartet aber vermutlich schon noch auf ihn. Na, hoffentlich wird das bald alles geklärt und es war nur ein einmaliger Ausrutscher oder vielleicht auch gar nicht seine Schuld, wie es momentan dargestellt wird. Wir bleiben dran!

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!