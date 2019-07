Muss dieser Rapper in den Knast?

Oh, oh … Dem Rap-Star A$AP Rocky (30) drohen bis zu sechs Jahre Haft! Krass... Der "Fuckin' Problems"-Interpret wurde am letzten Wochenende nämlich in Stockholm in Schweden festgenommen – seitdem sitzt er dort im Gefängnis.

A$AP Rocky: In Schweden verhaftet

Der Rap-Star A$AP Rocky (30) wurde letzte Woche wegen Körperverletzung angezeigt und es sieht nicht gut für ihn aus … Der Grund: Der Rapper war letztes Wochenende in eine Schägerei in Stockholm verwickelt. Die US-amerikanische Nachrichtenseite TMZ, veröffentlichte sogar ein Video von dem Vorfall! Darin zu sehen: ASAP Rockund zwei weitere Männer, wie sie einen Mann auf den Boden schleudern und auf ihn eintreten. Wow! Das Video spricht eigentlich für sich selbst. Kommt dir bekannt vor? Kein Wunder: Der Vorfall erinnert an Lil Pump, der vor Kurzem in Dänemark ins Gefängnis mussste …

ASAP Rocky: Gefängnis?

Der Rap-Star A$AP Rocky, den du bestimmt von seinen Mega-Hits "Fuckin' Problems", "Praise The Lord" oder "Goldie" kennst, zeigt sich normalerweise immer als zuvorkommender Gentleman – deshalb stehen auch echt viele Mädels auf ihn! Erschreckend: Das Video zeigt uns eine vollkommen andere Seite des Interpreten … Scheinbar ist er nicht ohne Grund ein harter Gangster-Rapper! Auf seinem Instagram Account berichtet er allerdings aus seiner Sicht der Dinge. ASAP Rocky veröffentlichte dort nämlich noch vor seinem Haftantritt selbst ein Video des Vorfalls, welches die Situation ganz anders aussehen lässt. Darin versucht der Rapper, sowie sein Bodyguard, seine Gegner friedlich zu überreden, wegzugehen …

ASAP Rocky: Konzerte abgesagt

In ASAP Rockys Post hört man den Rapper sagen: "Wir wollen nicht mit euch kämpfen. Wir wollen nicht ins Gefängnis". Anscheinend hatte der Mann ASAP Rocky und seine Begleitung verfolgt und ließ sich nicht auffordern, zu gehen. Doch die schwedischen Behörden scheinen so gar nicht auf ASAPs (der mit richtigem Namen eigentlich Rakim Mayers heißt) Seite zu sein. So wurde ASAP Rockys Haftaufenthalt vor kurzem von drei Tagen auf zwei Wochen verlängert. Ein Schock für alle Fans! Vor allem, weil der Rap-Star jetzt bei einigen Festivals – auch diese Woche beim "Splash" in Deutschland – auftreten sollte! Doch der Rapper scheint jetzt in echten Schwierigeiten zu stecken …

ASAP Rocky: Gleiches Schicksal wie 6ix9ine?

​ASAP Rockys Bodyguard hingegen, wurde mittlerweile freigelassen. Doch für die Fans bedeutet das nichts Gutes. Jetzt ist nämlich seine gesamte Europa-Tour in Gefahr! Es wurden bereits zwei Konzerte in Polen und Norwegen abgesagt. Oh, je … Ob er seine deutschen Konzerte wohl auch bald absagt? Auch für seinen Kollegen Rapper 6ix9ine sieht es noch immer nicht so gut aus. Auch er musste seine Deutschland-Tour absagen, weil er ins Gefängnis ging. Wir hoffen für alle, die Tickets für die Europa Tour haben, dass Asap Rocky bald wieder auftreten kann...

Abstimmen

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Das könnte dich auch interessieren: