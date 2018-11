Die gesamte Welt-Tournee von Rapper Tekashi 6ix9ine wurde nun offiziell abgesagt. Das ist der Grund dafür...

Update 30.11.2018

6ix9ine: Gesamte Tour ist abgesagt

Da Tekashi 6ix9ine seit dem 18. November in einem New Yorker Gefängnis in Untersuchungshaft sitzt, hat der Rapper nun den Entschluss gefasst seine Tour abzusagen. Laut TMZ wird dem Rapper illegaler Waffenbesitz, Drogenhandel und Bandenkriminalität von der New Yorker Staatsanwaltschaft vorgeworfen. 6ix9ines Anwälte sind bereits zum zweiten Mal an dem Versuch gescheitert den Rapper auf Kaution frei zu kriegen. Daher sitzt er erstmal auf unbestimmte Zeit im Knast, bis zur nächsten Verhandlungen können einige Monate verstreichen, wenn Tekashi verurteilt wird, wandert er für mindestens 15 Jahre ins Kittchen.

6ix9ine: Der erfolgreichste Rapper der Welt

6ix9ine ist derzeit wohl mit Abstand die polarisierendste Person im Musikgeschäft. Daniel Hernandez alias 6ix9ine oder auch Tekashi69 zählt zu den derzeit gefragtesten US-Rap-Acts weltweit. Bekannt als Paradiesvogel erlebte 6ix9ine einen raketenhaften Aufstieg weit über die Genregrenzen hinaus.Seine Videos werden millionenfach geklickt, 6ix9ine ist in aller Munde. Was viele immer noch nicht wissen: Lang bevor "Gummo" erschien, war 6ix9ine in Osteuropa bereits mega erfolgreich. Das slowakische Label F*uck Them war es, dass das Attraktionspotenzial von 6ix9ine erkannte und ihn erstmals pushte.

6ix9ine auf Deutschland-Tour

Dass der Name seiner "World Domination Tour" Programm ist, stellte 6ix9ine mit seinen ausufernden Feature-Ausflügen in den letzten Monaten bereits unter Beweis. So veröffentlichte er nicht nur mit Farid Bang, Capo und SCH auf "International Gangstas", sondern hüpfte auch auf elektroide Uptempo-Untersätze eines französischen Ed-Banger-Produzenten, gesellte sich an die Seite eines dänischen Popstars oder spazierte mit puertoricanischen Trapstars am Strand entlang. Deshalb kann man sich sicher sein, dass 6ix9ine auch bei seiner anstehenden Deutschland-Tour die Hallen ausverkauft. Wer dabei sein will, kann sich ab Montag, 29. Oktober, Tickets sichern. Wem es nicht schnell genug gehen kann: Der Pre-Sale ist bereits heute (25.10 um10 Uhr auf Ticketmaster und Eventim gestartet.

6ix9ine: Termine

08.01. Frankfurt, Jahrhunderthalle

09.01. München, Zenith

16.01. Köln, Lanxess Arena

17.01. Hamburg, Sporthalle

28.01. Berlin, Mercedes Benz Arena

