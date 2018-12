Lil Pump: Ein Tag im Knast!

Der US-amerikanische Rapper Lil Pump musste in Dänemark für einen Tag in den Knast und wurde aus dem Land geworfen!

Lil Pump: Dänemark schmeißt Rapper raus

Rapper Lil Pump (18) ist für seine crazy Art bekannt – und für seine Liebe zu Drogen! Doch die Behörden in Dänemark sind davon gar nicht begeistert und steckten ihn für ein paar Stunden aufgrund von Drogenbesitz ins Gefängnis. Anschließend wurde er sogar des Landes verwiesen – hart! Aber wie kam es überhaupt dazu? Der"Gucci Gang"-Star war gerade auf Tour, als der Vorfall passierte. Klar, dass bei seinen Konzerten backstage nicht nur ordentlich getrunken, sondern auch der ein oder andere Joint geraucht wird. Genau deshalb wurde er dort am vergangenen Dienstag (4.12.18) von Polizisten aufgehalten, die sein mitgebrachtes Marihuana fanden und beschlagnahmten. Ganz schön blöd für den Rapper, denn obendrauf musste seine Crew auch noch eine Strafe über ca. 700 Euro bezahlen.

Lil Pump: Eine Nacht im Knast

Es kommt aber noch heftiger: Für eine Nacht musste Lil Pump in den Knast! Der 18-Jährige soll nämlich nicht nur illegale Substanzen bei sich gehabt haben, sondern auch noch einen riesigen Aufstand erprobt haben und die Polizisten ohne deren Erlaubnis mit seinem Handy gefilmt haben, als er von den Behörden aufgehalten und zurechtgewiesen wurde. Gestern Morgen wurde der Musiker zwar wieder entlassen, doch von der Polizei kurzerhand des Landes verwiesen. Da Lil Pump sowieso heute in Norwegen auftritt, schien das für ihn auch überhaupt kein Problem gewesen zu sein. In seiner Insta-Story chillt er in seinem Privatjet und erklärt seinen Fans: „Ich gebe echt keinen F*ck – Da will ich sowieso nicht mehr hin zurück!“ Na dann … Bloß blöd für die Fans, die sich schon auf sein Konzert in Kopenhagen und die Show in Finnland gefreut hatten – beide wurden schlussendlich nämlich abgesagt. Dieses Jahr war Lil Pump übrigens schon zwei Mal im Gefängnis – einmal in L.A., weil er dort mit einer Pistole in seine eigene Wohnungstüre schoss, und beim zweiten Mal fuhr er Auto ohne Führerschein.

