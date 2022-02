"Supernatural": Neue Serie kommt!

„The Winchesters“ bekam grünes Licht!

„Supernatural“ endete vor wenigen Monaten mit der 15. Staffel und einem Finale, das nicht bei allen Fans gleichermaßen gut ankam … Doch nun dürfen genau diese Fans (und alle anderen) sich freuen, denn The CW hat nun die erste Folge von „The Winchesters“ bestellt!

AUCH SPANNEND:

Dabei handelt es sich um eine Prequel-Serie, die von „Supernatural“-Darsteller Jensen Ackles und seiner Frau produziert wird. Im Original wird die Serie Ackles Erzählstimme aus dem Off haben. „The Winchesters“ erzählt die Geschichte von Sam (Jared Padalecki) und Deans (Ackles) Eltern, John und Mary Winchester. Schon vor der offiziellen Ankündigung der Serie gab es Drama unter den ehemaligen Winchester-Brüdern, da Padalecki von externen Quellen von „The Winchesters“ erfahren hat und nicht etwa von Ackles – autsch! Entsprechend wird er auch (zunächst) nicht Teil der neuen Serie sein.

Die Serie ist noch nicht sicher

Ist „Supernatural“-Nachschub nun also für die Fans gesichert? Leider nein, denn wie bereits gesagt, hat The CW lediglich die erste Folge der neuen Serie geordert. Tatsächlich ist es auch nicht die erste „Supernatural“-Prequel-Serie, die geplant war! Bereits „Supernatural: Bloodlines“ und „Wayward Sisters“ hat nie das Licht der Welt erblickt, trotz der riesigen Fanbase, über die sich „Supernatural“ freuen kann. Es wird sich also erst noch zeigen müssen, ob The CW über die erste Folge hinaus Interesse an der Serie haben wird. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen!

