"Walker": "Walker, Texas Ranger" bekommt Reboot

Egal ob Netflix, Disney+ oder Amazon: 2021 erwarten uns viele neue Serien auf den Streaming-Diensten. Seit dem 21. Januar läuft in Amerika auch "Walker" auf dem Sender "The CW". Den kennt ihr vielleicht von beliebten Serien, wie "Riverdale". "Walker" ist ein Reboot zu der beliebten Serie aus den 90-ern "Walker, Texas Ranger". Fans haben aktuell gemischte Gefühle, wie so oft, wenn es um Neuauflagen von beliebten Klassikern geht. Denn nicht nur der Name wurde gekürzt, sondern auch der frühere Star der Serie ersetzt. Statt Chuck Norris sehen wir jetzt einen Schauspieler in der Hauptrolle, den die meisten von euch aus "Supernatural" kennen …

Statt Chuck Norris: "Supernatural"-Star Jared Padalecki als Hauptrolle in "Walker"

Jared Padalecki übernimmt im "Walker" jetzt nämlich die Rolle von Chuck Norris. Das sind natürlich ziemlich harte Fußstapfen in die der "Supernatural"-Star tritt. Die passende Cowboy-Attitude hat der Schauspieler schon mal, schließlich wurde Jared Padalecki erst 2019 wegen einer Schlägerei verhaftet. Auch wenn Chuck Norris hart zu ersetzen ist, war das ein sehr smarter Schachzug des Senders. Nach seinen 15 Jahren bei "Supernatural" ist Jared Padalecki bereit für etwas Neues und auch Fans werden sich freuen, ihn wieder im TV sehen zu können. Bevor also irgendjemand zu schnell urteilt, sollten wir "Walker" eine ehrliche Chance geben. In der Serie spielt übrigens auch "Pretty Little Liars"-Star Keegan Allen mit – noch ein Grund mehr sie auszuchecken. Bis dahin müssen wir uns nur etwas gedulden. Wann genau die Serie in Deutschland starten wird, ist noch unbekannt.

