Netflix streicht Probemonat

In letzter Zeit haut der Streaminganbieter eine Neuigkeit nach der anderen raus! Erst kürzlich hat Netflix mit einer Änderung seine User ganz schön verärgert: Die Plattform hat nämlich den mega beliebten Probemonat gestrichen! Normalerweise konnten Nutzer das Serien- und Filmangebot auf Netflix erstmal 30 Tage lang testen, bevor sie sich für ein Abo entscheiden. Aus welchem Grund sich der Streaming-Dienst für diesen Schritt entschieden hat, ist unklar. Liegt es daran, dass das Coronavirus auch Auswirkungen auf Netflix & Kino hat? Oder will das Unternehmen lediglich Geld sparen? So oder so: Bei den Usern kam es nicht gut an! Deshalb soll es jetzt eine Art Entschädigung geben.

Nutzer können jetzt ohne Netflix-Konto streamen

Und zwar gibt es jetzt die Möglichkeit, ausgewählte Serien und Filme auf Netflix kostenlos und ohne ein Abonnement zu gucken. Dafür hat das Unternehmen extra einen Bereich auf seiner Homepage freigeschaltet, auf dem die "Watch Free"-Angebote verfügbar sind. Aktuell können sich Interessierte folgende Filme ansehen: Murder Mystery, Bird Box und Die zwei Päpste. Bei den Serien ist die Auswahl größer. Mit dabei sind: die Erfolgsserie Stranger Things, die spanische Serie Élite, die Dreamworks-Animationsserie The Boss Baby - Wieder im Geschäft, die Krimiserie When They See Us, die Comedyserie Grace and Frankie sowie die Kuppelshow Liebe macht blind und die Dokumentarfilmreihe Unser Planet. Offenbar wird versucht, eine möglichst breites Serien-Genre mit dem Angebot abzudecken. Die Inhalte können sich jedoch verändern, erklärt Netflix. Generell ändert sich das Sortiment bei Netflix ständig. Viele Titel werden gelöscht, gleichzeitig kommen neue hinzu.

