SuperM, NCT 127 und Co. – K-Pop-Bands starten Online-Konzertreihe

K-Pop läutet "Neue Ära der Live Musik" ein

Niemand weiß, wann wir endlich wieder auf große Events, Konzerte oder Festivals gehen können. 2020 wurde bisher schon fast alles wegen Corona abgesagt. Und um eine neue Ansteckungswelle zu vermeiden, wird das wohl auch so bleiben. Mindestens bis es einen Impfstoff gibt. Aber anstatt quasi in Zwangsurlaub zu gehen, legen die K-Pop-Stars lieber noch eine Schippe obendrauf und wollen jetzt einfach online Gas geben. So haben zum Beispiel BTS schon ein Live-Konzert angekündigt und auch die mega Gruppe SuperM haben schon eine hammer Online-Show abgeliefert. Ihr Label SM Entertainment bezeichnet das Ganze als "Neue Ära der Live Musik", die mit eben diesem Konzert von SuperM und noch weiteren Shows unter dem Namen "Beyond LIVE" beginnen soll.

Nach SuperM: Auch andere K-Pop-Bands spielen Online-Konzerte

Für alle, die schon eins der "Beyond LIVE"- Konzerte wie etwa am vergangenen Sonntag von NCT 127 oder kurz davor von WayV gesehen haben, wurden mehr als positiv überrascht. Denn die K-Pop-Stars, ihr Label und der Technik-Firma Naver haben dafür gesorgt, dass es sich fast so anfühlte, als wäre man wirklich in der Halle dabei. Ein krasses Feature für die Fans: Sie wurden teilweise auf die Leinwände ringsum die Bands projiziert. Als nächstes folgen nun TVXQ! am Sonntag den 24. Mai und SUPERJUNIOR am Sonntag den 31. Mai. Tickets gibt's immer über VLIVE und das auch definitiv günstiger als bei echten Live-Shows. So gut, wie die Online-Konzerte der K-Pop-Stars bisher schon ankommen, wird es davon sicherlich noch mehr geben. Mega!

03/05/2020

I’m so happy I made him smile, he truly deserves the world, WAYV KINGS ✨💕

- https://t.co/TPsNQo2Zom — A L B A 🥀 (@1038ARM) May 3, 2020

TVXQ! & SUPER JUNIOR join the lineup of #Beyond_LIVE ! 🔴🔵



📅 ‘Beyond LIVE’ Concerts schdule#NCT127 : 5/17 SUN 3PM (KST)#TVXQ! : 5/24 3PM (KST)#SUPERJUNIOR : 5/31 3PM (KST)



Stay tuned for the concert with 3D graphics, AR effects & interactive communications!#NAVER #VLIVE pic.twitter.com/eLxdcA1tQS — SMTOWN (@SMTOWNGLOBAL) May 11, 2020

