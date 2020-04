Alle Details zum SuperM-Konzert

Wegen Corona wurden sämtliche Konzerte abgesagt und vermutlich werden in diesem Jahr auch kaum bis gar keine Live-Events mehr stattfinden. Die Entscheidung ist zwar völlig richtig, trotzdem sind wir alle traurig. Wie gern hätten wir unsere Stars mal wieder live gesehen. Die geben sich aber mit großen Online-Konzerten wie "One World Together At Home" extrem viel Mühe gegen Corona zu kämpfen und für ihre Fans dazusein. Auch die K-Pop-Band SuperM machen da mit und werden diesen Sonntag ein virtuelles Konzert geben. Das krasse daran, sie werden nicht aus ihrem Zuhause livestreamen, sondern in der Olympic Hall in Seoul auftreten (natürlich ohne Publikum und unter Beachtung aller Sicherheitsvorkehrungen). Hammer! Los geht's um 15 Uhr in Korea, damit startet der Gig um 8 Uhr morgens am Sonntag den 26.4.2020.

Hier bekommst du Tickets für das Konzert von SuperM

Die Show am Sonntag von SuperM live aus Seoul wird wie ein echtes Konzert aufgezogen. Deshalb braucht man auch ein Ticket, um dabei sein zu können. Übertragen wird das Ganze auf der Plattform Naver. Eine Karte für die Show kostet ca. 25 Euro und du bekommst sie auf vlive.tv. Wir wünschen dir viel Spaß!

