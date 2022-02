"Spider-Man"-Star hat nicht an Film geglaubt

Benedict Cumberbatch, der im Marvel-Universum den Charakter Dr. Strange spielt, gab nun offen zu, dass er nicht an den Erfolg von "Spider-Man: No Way Home" geglaubt hat. Aber wieso?

Alle lieben "Spider-Man: No Way Home"

"Spider-Man: No Way Home" ist der dritte Teil mit Tom Holland als Peter Parker alias Spider-Man. In Deutschland läuft der Film seit dem 16. Dezember 2021 in den Kinos und in Amerika schon etwas eher. Weltweit kommt der Film extrem gut an! Das spiegelt sich auch in den Einnahmen des Movies. An seinem Eröffnungswochenende hat der Film 260 Millionen US-Dollar eingespielt. Insgesamt kommt "Spider-Man: No Way Home" weltweit auf beeindruckende 1,74 Milliarden Dollar an den Kinokassen. Er ist auf dem dritten Platz der erfolgreichsten MCU-Filme und auf dem sechsten Platz der erfolgreichsten Filme überhaupt. Aber wieso glaubte Benedict Cumberbatch nicht an den großen Erfolg des Films? Er war skeptisch, da nach wie vor immer noch die Pandemie aktuell ist und er die Befürchtung hatte, dass nicht so viele Leute wie sonst ins Kino gehen würden. Hm, falsch gedacht! 🥴

"Spider-Man" Teil 4: Ohne Zendaya?

Ob der nächste "Spider-Man"-Teil an diesen Erfolg anknüpfen kann? Und werden die angesagten Schauspieler*innen wie Zendaya, Tom Holland & Co. auch wieder am Start sein? Gerade wurde für Zendaya nämlich die dritte Staffel "Euphoria" bestätigt. Ob sich Zendaya nun zwischen "Euphoria" und einem neuen "Spider-Man"-Film entscheiden muss? Wir hoffen, dass sie bei beiden Projekten am Start sein wird! 🕷

