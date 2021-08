Robert Pattinson: So wenig verdient er für „The Batman“

Ist Hollywood geizig geworden? Robert Pattinson kennen „Twilight“-Fans noch als Edward Cullen, der damals die Herzen aller erobert hat. Ein bisschen ironisch, war er den Fans zu Beginn doch noch „zu hässlich“ für die Rolle. 😲 Aber vergeben und vergessen, seither ist viel passiert und Pattinson hat mehr als bewiesen, dass er schauspielerisch einiges auf dem Kasten hat! Umso mehr verwundert es dann, dass seine Gage für die Hauptrolle in „The Batman“ ziemlich gering ist – obwohl er so krass in seiner Rolle sein soll! Was ist da los?

„Twilight“-Stars damals und heute

So wenig zahlt Hollywood an Pattinson

Variety hat verraten, dass der Hollywood-Star für seine Hauptrolle als Bruce Wanye aka „Batman“ gerade einmal umgerechnet 2,6 Millionen Euro erhält. Okay, klar, das ist für Leute wie uns natürlich unfassbar viel Geld! Und es ist auch nicht so, dass Pattinson am Hungertuch nagt oder ähnliches. Schließlich soll der Schauspieler ein geschätztes Vermögen von umgerechnet 85 Millionen Euro haben! 😮 Trotzdem ist es ein ganz schöner Schritt nach unten auf der Gehaltstreppe: Für seine Rolle in „Twilight“ erhielt der Star damals ganze 21 Millionen für die späteren Filme – und nicht zu vergessen verdiente er auch ordentlich am Franchise mit, was sein Gehalt auf über 34 Millionen Euro erhöhte. WOW! Davon scheint Warner Bros. allerdings ziemlich unbeeindruckt zu sein und gibt dem Schauspieler einen Bruchteil dieser Beträge als Gage für eine Hauptrolle. Und es geht hier ja auch nicht um irgendeinen Film, sondern um „The Batman“! Ist Pattinson in Hollywood nichts mehr wert?

Darum bekommt Pattinson so wenig

Schaut man auf die letzten Filme von Pattinson, ist das vergleichsweise geringe Gehalt des Stars gar nicht mehr so abwegig: Seine letzten Rollen waren zwar von den Kritiker*innen gefeiert, am Ende aller Tage aber eher künstlerische Indie-Produktionen („Der Leuchtturm“, „Cosmopolis“ etc.). Er muss nun Hollywood beweisen, dass sein Name noch immer Geld einbringt. Was eine ziemlich schlichte Sicht auf die Dinge ist, schließlich sind auch nicht alle Leute Comic-Fans, die Pattinson feiern! Doch es sieht gar nicht mal so düster aus: „The Batman“ ist ein sehr großer und bedeutender Film und Warner Bros. weiß das und rührt entsprechend die Werbetrommel. Wenn alles gut läuft, kann sich Pattinson wieder einmal für das Mainstream-Kino beweisen!