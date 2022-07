"Riverdale"-Star bestätigt neue Liebe!

"Riverdale"-Star ist sehr verknallt

Bei der Netflix-Erfolgsserie "Riverdale" geht es derzeit schon wieder ganz schön ab. Immer verrückter und außergewöhnlicher wird die Storyline der Show. In Staffel 6 von "Riverdale" kommt es sogar zu einem großen Kampf und ein "Riverdale" Fanliebling kommt zurück!

Aber wie geht es den Schauspieler*innen so privat? Einige "Riverdale"-Paare haben sich am Set kennen- und lieben gelernt. Das wissen wir. In der großen Hollywood-Bubble waren schon einige Stars ein süßes Paar, doch bei vielen hat es nicht für die Ewigkeit gereicht. Umso schöner, nach Beziehungsdrama und Liebeskummer ist es doch, wenn wir sehen, dass die Stars mit einer neuen Liebe wieder happy sind. So wie Schauspieler Charles Melton. Er hat seine Beziehung nun öffentlich bestätigt! 💘 Chase Sui Wonders ist seine neue Freundin.

Charles Melton macht seine Beziehung Instagram offiziell!

Sie kuschelt sich an ihn heran und er hat den Arm um sie. Charles Melton postet das erste gemeinsame Bild mit seiner neuen Freundin Chase Sui Wonders. Die beiden waren auf einem Baseballspiel und scheinen super in Love zu sein. Wie süß! Wir wünschen dem Schauspieler-Pärchen nur das Beste! 🍀

