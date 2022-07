"Riverdale" Staffel 6: Der große Kampf eskaliert!

"Riverdale" Staffel 6: Hexenfreundin und Wiederbelebung

Am Montag (11.07.) veröffentliche Netflix nach zwei Wochen Pause mit "The Witches of Riverdale" die 19. Folge der sechsten Staffel von "Riverdale". In dieser Folge kam es auch zu der Rückkehr eines Fan-Lieblings: Sabrina Spellman. Denn die Kräfte der Hexe sind gefragt, als viele Erstgeborene aus Riverdale einem Fluch von Percival Pickens unterliegen und wieder zum Leben erweckt werden müssen.

Mit Unterstützung von Sabrina entdeckt Cheryl ganz neue Kräfte in sich und schafft es, Archie, Jughead, Fangs, Toni, Nana Blossom und Dagwood wieder in ihre Welt zurückzuholen. Der Kampf um Riverdale ist also noch nicht lange nicht vorbei….

"Riverdale" Staffel 6: DAS passiert in der nächsten Folge

Was erwartet uns also in der nächsten Folge? Cheryl konnte nicht widerstehen und hat nicht nur die durch Percival verstorbenen Erstgeborenen wieder zu den Lebenden zurückgeholt, sondern auch ihren Bruder Jason und Bettys Schwester Polly. Der Schock sitzt bei Betty natürlich sehr tief, als sie ihre Schwester wieder lebendig sieht. Jughead muss sich inzwischen mit seinem Doppelgänger aus einem anderen Universum rumschlagen. Kevin, Reggie und dessen Vater stehen kurz vor ihrer Hinrichtung, während Cheryl und Archie eine Bombe bauen, die am Ende des kurzen Trailers hinter Archie explodiert. Doch natürlich läuft wieder mal nicht alles nach Plan und die Freund*innen müssen einen grausamen Preis für ihre Handlung bezahlen. Es bleibt also spannend, ob die Riverdale-Crew ihre Stadt noch vor Percival retten kann…

