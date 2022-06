"Riverdale" Staffel 6: Rückkehr eines Fan-Lieblings!

"Riverdale": Der Kampf gegen Percival Pickens

Riverdale ist in Gefahr, denn der neue Bösewicht in dieser Staffel Percival Pickens will sich die Stadt unter den Nagel reißen. Während er seinen Plan in die Tat umsetzt, kennt er keine Grenzen. Er kontrolliert das Bewusstsein einiger Bewohner Riverdales, die dadurch nach seinen Wünschen handeln, lässt das Essen verfaulen oder verfärbt das Wasser des Sweetwater Rivers blutrot.

Nur wenige konnten sich bisher über seine Kontrolle hinwegsetzen und halten gegen ihn: Archie, Betty, Veronica, Jughead, Toni, Tabetha, Fang und Cheryl nehmen alle ihre Kräfte zusammen, um die Pläne von Percival zu zerstören. Doch das scheint nun nicht mehr auszureichen…

"Riverdale": Sabrina Spellman ist zurück!

Schon in den ersten fünf Folgen in tauchte Sabrina Spellman aus Greendale auf, um ihre Freundin im Parallel-Universum Rivervale Cheryl Blossom zu unterstützen. Bereits im April wurde bestätigt, dass die junge Hexe wieder in Riverdale auftauchen würde. Über zwei Monate später ist es nun endlich so weit. In der 19. Folge der aktuellen Staffel, die passenderweise "The Witches Of Riverdale" heißt, taucht Schauspielerin Kiernan Shipka wieder in ihre Rolle der Sabrina Spellman zurück. Der Grund: Percival ließ während der Hochzeit von Toni Topaz und Fangs mehrere Erstgeborene sterben. Die junge Hexe aus Greendale soll nun dabei helfen, diese wiederzubeleben. Ob sie es schaffen wird? Wir sind schon gespannt. Die Folge wird am 11. Juli auf Netflix veröffentlicht. Und wer weiß, vielleicht hat Sabrina Spellman dann auch noch in Staffel 7 von "Riverdale" einen Auftritt in der Serie! 👀

