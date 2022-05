"Riverdale"-Star Lili Reinhart heftige Kritik an Kim Kardashian: Du bist "so sch**ße!"

Kim Kardashians Auftritt bei der Met Gala

Die Met Gala – eines der größten Events des Jahres, bei dem so ziemlich alle Stars und Sternchen dieser Welt auftauchen. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei natürlich auf den Outfits der Promis. Manche nehmen sogar ziemlich viel auf sich, um in ihre geplanten Outfits zu passen.

______________

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

Diese bekannten Marken stecken hinter Billigprodukten!

Ist auf den Hintern gucken strafbar?

Shoppen und sparen! Das sind die besten Tages Deals bei Amazon! *

_______________

So auch Kim Kardashian dieses Jahr: In drei Wochen hat sie ca. sieben Kilo abgenommen, um in das ikonische Marilyn-Monroe-Kleid zu passen. "Ich trug zweimal am Tag einen Schwitzanzug, lief auf dem Laufband, verzichtete komplett auf Zucker und Kohlenhydrate und aß nur Gemüse und Proteine. Ich war so streng. Ich wollte Freudentränen weinen, als es mir passte", erzählte sie stolz. Doch das ist alles andere gesund und sie setzt damit auch ein komplett falsches Zeichen für jüngere Menschen…

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Lili Reinhart: Schluss mit toxischen Ansichten

Viele kritisierten Kim Kardashian dafür, dass sie gefährliche Körperbildstandards propagiert – vor allem "Riverdale"-Star Lili Reinhart äußerte sich lautstark. In ihrer Instagram-Story schrieb sie unter anderem: "Offen zuzugeben, dass du dich für die Met Gala ausgehungert hast, wenn man genau weiß, dass Millionen von jungen Männern und Frauen zu einem aufschauen und jedes Wort von einem hören. Diese Ignoranz ist weltfremd und ekelhaft." Die Schauspielerin wendet sich dann an ihre Fans: "Bitte hört auf, diese dummen, schädlichen Prominenten zu unterstützen, deren ganzes Image sich um ihren Körper dreht. Ich bin normalerweise kein wütender Mensch, aber ich schöre bei Gott, diese Toxizität der Branche geht mir manchmal wirklich auf die Nerven." Irgendwie logisch, dass dieses Thema für sie so extrem wichtig ist, schließlich kam Anfang des Jahres Lili Reinharts Unglück ans Licht: Sie selbst hat sich lange Zeit von diesen gesellschaftlichen Schönheitsidealen beeinflussen lassen.

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->