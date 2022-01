Kim Kardashian: Fans verzweifeln an Photoshop-Rätsel

Kim Kardashian verwirrt Fans

Vor Kurzem postete Kim Kardashian ein Bild von ihrer Tochter Chicago und Khloe Kardashians Tochter True in Disneyland. Soweit fine… ABER: Fans ist aufgefallen, dass mit diesem Bild etwas nicht stimmt.

True wurde ins Bild montiert

Das Top Kommentar unter dem Bild „Warum sieht True so gephotoshoppt aus?“ hat mehrere zehntausend Likes. Tatsächlich: die Kleine sieht wirklich rein montiert aus.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt.

Sicher, die Kardashians sind bekannt dafür, es mit der Realität nicht so genau zu nehmen und immer mal wieder Fotos zu manipulieren um (ihrer Meinung nach 😒) besser und schöner auszusehen. Aber eine Person komplett auswechseln? Das ist sogar bei den Kardashians eher eine Seltenheit.

Wer ist wirklich auf dem Bild?

Spürnasen in der Community machten sich also daran, die Wahrheit herauszufinden. Und es sieht so aus, als ob eigentlich Kylie Jenners Tochter Stormi auf dem Bild zu sehen war – und nicht True.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt.

Dabei haben Fans die Outfits der Mädchen mit anderen Bildern verglichen und bei einem Ausflug nach Disneyland im Oktober trug Chicago eben das Outfit, das sie auf dem "neuen" Bild auch anhat. Doch damals war Stormi in Disneyland dabei – und trug einen grauen Hoodie, den jetzt True „anhat“.

Zudem wurde ein Bild von True entdeckt, auf dem ihr Gesicht genauso zu sehen war, wie es jetzt in Kims Post erscheint. Also: Wurde das Gesicht von True ausgeschnitten und per Photoshop auf Stormis gepackt?

Scheint so. ABER WARUM die Action?

Photoshop-Lüge gibt Rätsel auf

Fans sind verblüfft, warum Kim eine solche Photoshop-Lüge posten sollte. Warum wurde Stormi mit True ausgetauscht?

Der Grund dafür – so vermuten Fans – könnte der Vater von Stormi sein: Travis Scott. Dieser war zuletzt in einen Mega-Skandal verwickelt. Bei einem seiner Konzerte kamen 10 Menschen ums Leben (BRAVO berichtete).

Wollte Kim vermeiden, dass dieser Skandal auch auf sie negative Auswirkungen hat? Immerhin: Fast zeitgleich zu Kims Photoshop-Lüge startete Travis Scott nach einer Auszeit sein Instagram-Comeback. Ob dies wirklich miteinander zusammenhängt ist unklar.

Noch hat niemand zu den Fake-Bildern eine Erklärung geliefert.

