"Riverdale"-Star Lili Reinhart lässt Liebesbombe platzen

Lili Reinhart: Neue Liebe nach "Riverdale"-Kollege Cole Sprouse

Eine lange Zeit blieb Lili Reinhart Single, nachdem sie sich von „Riverdale“-Star Cole Sprouse getrennt hat. Die Fans wollten die Beiden immer wieder zusammen sehen – das „Riverdale“-Powerduo Bughead. Doch Cole machte bereits letztes Jahr offiziell, dass er eine neue Freundin hat: Model Ari Fournier. Viele Fans hassen seine neue Freundin bis heute, wünschen sich die Beziehung mit Lili zurück. Doch Coles Herz schlägt nach der Trennung mit Lili eben für eine andere. Und wie es aussieht, hat auch die „Betty“-Darstellerin jetzt endlich wieder jemanden kennengelernt!

_____

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

______

Er macht "Riverdale"-Star Lili Reinhart glücklich

Am Wochenende fand das Musikfestival Coachella statt. Viele Stars ließen sich bei dem Fest in Kalifornien blicken: Kylie Jenner, Paris Hilton, Billie Eilish und natürlich unser „Riverdale“-Star Lili. Die schöne Blondine feierte ausgelassen mit ihren Freund*innen – und lernte dabei einen richtigen Hottie kennen, mit dem sie die Party später auch verließ. Es handelt sich um den 31-jährigen Schauspieler Spencer Neville, der u.a. in „Devotion“ und „Ozark“ mitspielte. Die Beiden sollen das ganze Wochenende miteinander verbracht haben, wurden Arm in Arm fotografiert.

Echt jetzt, Cole? Diese 5 "Riverdale"-Fakten kennst du bestimmt noch nicht:

Und Lilis Fans? Die warten nur darauf, dass die Schauspielerin die Liebesbombe endlich platzen lässt und die Beziehung offiziell macht! Auf Instagram kommentieren sie auch schon die Bilder ihrer neuen Bekanntschaft: „Ich weiß, dass du Fotos mit Lili hast ❤️ Teile sie mit uns ❤️“, „Ich brauche mehr Fotos… Vorzugsweise von dir und Lili 😫🤍“. Na mal sehen, wie lange wir noch warten müssen...

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

*Affiliate Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->