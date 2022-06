"Riverdale" Staffel 6: So überwältigend wird das Finale!

"Riverdale" Staffel 6: Finale muss einige Fragen beantworten

In der nächsten Folge von "Riverdale" wird es nochmal so richtig aufregend. Nach Horror-Exorzismus und Gehör-Verlust in der sechsten Staffel, will Betty nun endlich ihren Peiniger fangen und zu Verantwortung ziehen: TBK aka den "Trash Bag Killer".

______________

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

Spinnen: Gründe, wieso du sie nicht loswirst

Frau fällt 10.000 Meter aus Flugzeug und überlebt

Shoppen und sparen! Das sind die besten Tages Deals bei Amazon! *

_______________

Dieser Serien-Killer traumatisierte Betty schon seit dem Zeitsprung in der fünften Staffel. Ein sehr gewagter Plan soll ihr dabei helfen: Eine Serien-Killer-Convention in Riverdale. Ob sie TBK fassen wird und endlich mit vergangenen Erlebnissen abschließen kann? Und auch andere Plots finden einen weiteren spannenden (teilweise auch sehr unerwarteten) Verlauf…

"Riverdale" Staffel 6: Neue Musical-Folge

Toni und Fangs planen eine Hochzeit, das wird einer Person so gar nicht passen: Cheryl. Wie wird sie wohl reagieren? Und dann ist da auch noch Riverdales ganz großes Problem: Percival Pickens. Werden Archie und Tabitha den bösen Plan des neuen Schurken durchkreuzen können? Fragen über Fragen, die alle noch beantwortet werden müssen. Und was darf in jeder Staffel von "Riverdale“"natürlich auch nicht fehlen? Eine Musical-Folge! Die wird es in "Kapitel 112: American Psychos" geben, wenn die Charaktere Teile des Musicals "American Psycho" performen werden. In den letzten beiden Folgen der sechsten Staffel wird also noch einiges geboten sein und hoffentlich auch die ein oder andere Frage beantwortet, bevor es dann mit der siebten und letzten Staffel von "Riverdale" weitergeht!

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->