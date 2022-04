"Riverdale": Beliebter Charakter kehrt zurück!

"Riverdale": Es wird immer verrückter!

In Staffel 6 von "Riverdale" geht es mal wieder richtig verrückt zu. Jughead verliert sein Gehör, später bekommt er wie Betty und Archie Superkräfte und ein neuer Bösewicht stellt Riverdale auf den Kopf.

Und dann wäre da ja auch noch der böse Geist der rachsüchtigen Abigail Blossom, die aktuell den Körper von Cheryl übernommen hat. Um sie da wieder herauszubekommen und Cheryl zu retten, braucht es aber mehr als die noch sehr unerfahrene und junge Britta Beach…

"Riverdale": Wer kann Cheryl befreien?

Wer könnte Britta nur dabei unterstützen, Cheryl wieder zurückzuholen? Welche Hexe ist stark genug für so eine schwierige Aufgabe? Natürlich Sabrina Spellman! Die Rückkehr nach Riverdale von Darstellerin Kiernan Shipka wurde während Riverdales PaleyFest Panel in Los Angeles bestätigt. Die Hexe aus Greendale war bereits am Anfang der sechsten Staffel schon mal in Riverdale, um ihrer Freundin Cheryl zu unterstützen. Dass sie wieder zurückkehrt, um Cheryl nochmal zu helfen, wurde zwar noch nicht bestätigt, aber was für einen Grund sollte es sonst haben? Wir freuen uns auf jeden Fall schon auf den Auftritt von Sabrina Spellman, denn wir haben die Hexe nach der letzten Staffel von "Chilling Adventures of Sabrina" schon ganz schön vermisst!

