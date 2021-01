Social-Media-Plattformen sperren Donald Trump

An erster Stelle: Sorry für dieses Kopfkino. Wirklich die letzte Person, die wir auf OnlyFans sehen möchte, ist Donald Trump. Kleiner Spoiler: Ein kleines bisschen Humor ist für diesen Artikel vorausgesetzt. Das Internet macht sich seit Tagen lustig darüber, dass Instagram, Facebook und Twitter Donald Trump gesperrt haben. Sogar TikTok hat nachgelegt, Videos gelöscht und Hashtags gesperrt, die mit dem Präsidenten und den Krawallen in Amerika zu tun hatten. Und es geht noch weiter, auch Google, Spotify, Snapchat, Reddit, Twitch, YouTube, Pinterest und Shopify haben Beschränkungen für ihn ausgesprochen. Wo soll Amerikas liebster Wutbürger denn jetzt noch sein Unwesen Treiben? Das hat sich auch schon Rapper Freddie Gibbs gefragt und sich in mehreren Tweets über ihn lustig gemacht. "Ich frage mich, ob Donald Trump überhaupt noch ein Uber bestellen kann", schreibt er und er schlägt auch eine besondere Idee vor: Donald Trump auf OnlyFans! Eine der letzten Apps, die scheinbar noch übrig bleibt …

OnlyFans-Account von Donald Trump aufgetaucht und gelöscht!

Über das Wochenende verbreiteten sich plötzlich Fotos von einem Donald Trump Profil auf der Prono-App OnlyFans. Ziemlich schnell hat sich herausgestellt, dass es sich dabei um Fake-Accounts handelt, die irgendwelche Leute aus Spaß erstellt haben. Doch selbst auf diese Fakes hat OnlyFans keine Lust. "Alle Accounts, die sich für ihn ausgegeben haben, wurden gelöscht", sagt ein Sprecher der Firma gegenüber dem amerikanischen Magazin Insider – upsi! So langsam nimmt dieser ganze "Donald Trump sperren" richtige Hype-Ausmaße an. Nicht alle sind begeistert von diesen Sperrungen und vergleichen sie mit einer Zensur des Präsidenten. Aber auch für ihn sollten die gleichen Regeln gelten, wie für alle anderen Hater: Wer gegen Community-Richtlinien verstößt, wird gesperrt. Das scheint die bitter-süße Rache des Internets zu sein. Für alle unfairen, rassistischen und sexistischen Posts, die Trump jemals rausgelassen hat. #sorrynotsorry

