Wahl-Krimi: Trump kontert mit Klagen und Falschaussagen

Am 3. November wurde in den USA der 46. Präsident gewählt, ein Sieger steht allerdings noch nicht fest. Der aktuelle Präsident Donald Trump und Konkurrent Joe Biden liefern sich ein hartes Kopf-an-Kopf-Duell, das noch immer kein Ende gefunden hat. Die Auszählung der Stimmen dauert aktuell noch an. Dass Joe Biden bei der US-Wahl vorne liegt und es für Trump eng werden könnte, will letzterer aber nicht akzeptieren. Donald Trump sorgt seit Tagen für Schlagzeilen, er hat unter anderem einen Stopp der Auszählung gefordert, sich schon verfrüht zum Wahlsieger ernannt und bei seiner letzten Pressekonferenz so einige Falschaussagen von sich gegeben. Dafür muss der 74-Jährige eine Menge Spott und Kritik einstecken, auch Klimaaktivistin Greta Thunberg meldet sich mit der perfekten Antwort zu Wort!

Greta macht sich mit Tweet über Trump lustig

Präsident Trump ist kein Fan von Greta Thunberg und macht das immer wieder deutlich. Als die 17-Jährige letztes Jahr vom Magazin „Time“ zur „Person des Jahres“ gekürt wurde, postet Donald Trump einen fiesen Tweet, in dem er Greta kritisiert.

Auf Trumps krasse Reaktion auf die Wahl-Ergebnisse reagiert Greta jetzt mit dem identischen Tweet, dieses Mal natürlich an Trump gerichtet: „So lächerlich. Donald muss an seinem Problem mit Aggressionsbewältigung arbeiten und dann mit einem Freund einen guten alten Film anschauen! Entspann dich, Donald, entspann dich!“ 1:0, der Punkt geht eindeutig an Greta!

