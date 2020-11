Update: 15.00 Uhr

Hohe Wahlbeteiligung in den USA

Es bleibt weiterhin spannend: Joe Biden und Donald Trump liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Aktuell (15 Uhr, deutsche Zeit) liegt Joe Biden mit 238 Stimmen vor Donald Trump (213 Stimmen). Entschieden ist damit jedoch noch nichts, weil noch nicht alle Stimmen ausgezählt wurden.Wichtige US-Bundesstaaten, wie zum Beispiel Pennsylvania, fehlen noch. Hier dürfen die Briefwahlunterlagen nämlich erst am Wahltag selbst (3. November) erfasst und gezählt werden. Allerdings lässt sich bereits sagen, dass die Wahlbeteiligung in diesem Jahr sehr hoch war. Diese liegt bei rund 66,9 Prozent, was deutlich höher ist als in den letzten Jahren.

Update: 11.00 Uhr

US-Wahl: Donald Trump erklärt sich selbst zum Sieger

Was viele befürchtet hatten, ist nun wirklich passiert: Obwohl die aktuellen Auszählungen noch laufen und vor allem die Stimmen der Briefwahl noch fehlen, hat sich Donald Trump bereits selbst zum Sieger der Wahl erklärt. "Wir haben diese Wahl gewonnen", verkündete er in einer Ansprache in Washington. Außerdem kündigte an, vor das Oberste Gericht in den USA zu ziehen, um die weitere Stimm-Auszählung zu stoppen. Trotz Trumps Siegessicherheit, ist noch lange nichts entschieden: Aktuell (Stand 11.00 Uhr, deutsche Zeit) liegt Joe Biden mit 235 Stimmen vor Donald Trump (213).

Donald Trump & Joe Biden lieferten sich einen erbitterten Kampf

Es gilt als die wichtigste Wahl in der modernen Geschichte.Aktuellen Auszählungen zufolge liegt Joe Biden vor Kontrahent Donald Trump. Ein unfassbarer Wahl-Krimi, der noch längst nicht zu Ende ist! Während Donald Trump in den vergangen Wochen mit aggressiven Tweets und provokanten Wahlkampfreden auf sich Aufmerksam machte, versprach Joe Biden, bei einem Sieg der in den USA außer Kontrolle geratenen Corona-Pandemie ein Ende zu setzen. Biden war bereits von 2009 bis 2017 unter Präsident Barack Obama als US-Vizepräsident tätig und hat jede Menge politische Erfahrungen. Donald Trump ist dagegen als Reality-Star und Immobilien-Mogul bekannt geworden – und sorgte in den vergangenen vier Jahren für Chaos im Weißen Haus. Kein Wunder also, dass das Rennen zwischen den beiden unterschiedlichen Männern die US-Bürger an die Wahlurnen trieb. Millionen von Menschen stimmten per Briefwahl oder persönlich ab und stellten dabei einen Rekord auf!

Joe Biden hat die Wahlnacht gewonnen

Vorab prophezeiten viele ein haarscharfes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Biden und Trump. Doch am Ende der Wahlnacht am 3. November sieht es ganz so aus, als hätte Joe Biden ganz klar die Nase vorne. Um 8:30 heute morgen, deutsche Zeit, Uhr wurde verkündet, dass Biden mit 225 satte 12 Wahlmännenstimmen mehr als Trump (213) hat. Eine echte Überraschung! Doch wer sich jetzt bereits freut, wird enttäuscht sein: Denn der Wahl-Krimi geht in den nächsten Tagen weiter. Durch die enorme Anzahl an Stimmen, die per Briefwahl abgegeben wurden, wird das endgültige Ergebnis in vielen entscheidenden US-Staaten erst Tage und in manchen Fällen sogar Wochen nach der Wahl offiziell verkündet. Für einen Sieg benötigt der zukünftige Päsident 270 Stimmen der Wahlmänner aus den verschiedenen Bundesstaaten - und hier stehen die Hochrechnungen gerade FÜR Trump.

Donald Trump hat sich noch nicht geschlagen gegeben

Joe Biden hielt überraschend um 01.00 Uhr der Wahlnacht eine Ansprache aus seiner Heimat in Delaware: "Wir waren uns dessen bewusst, dass es lange dauern würde. Aber wir sind uns sicher, dass wir eine gute Chance haben. Es ist nicht vorbei, bis jede Stimme gezählt ist! Ich bin hier, um euch zu sagen, dass wir dabei sind, diese Wahl zu gewinnen. Ich bin sehr optimistisch! Verliert euren Glauben nicht. Wir werden die Wahl gewinnen!" Trump hat sich öffentlich noch nicht geschlagen gegeben! Er drohte in den vergangenen Tagen bereits, bei einer Niederlage juristische Schritte einzuleiten und verkündetete vor einigen Minuten: "Das ist die späteste Konferenz, die ich jemals gehalten habe. Die Demokraten wollen die Wahl stehlen und wir werden dies nicht zulassen. Es ist ganz klar, dass wir Staaten wie Georgia gewonnen haben. Noch wichtiger: Wir haben Pennsylvania ganz klar gewonnen. Joe Biden kann uns nicht einholen. Alle weiteren Stimmen nach der Wahlnacht dürfen nicht gezählt werden. Ich würde sagen, wir haben die Wahl gewonnen." Wie sich diese Situation in den nächsten Tagen entwickelt, bleibt also abzuwarten.

