Netflix-Hit "Don't Look Up": Die Killer-Asteroiden Gefahr ist real

Was für eine Film-Besetzung. In dem neuen Netflix-Movie "Don’t Look Up" spielen Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet, Meryl Streep, Cate Blanchett und viele weitere bekannte Schauspieler*innen mit. Und auch Ariana Grande stand für diesen Film nach Jahren mal wieder vor der Kamera! In der Netflix-Satire "Don't Look Up" warnen Forscher*innen die Welt vor einem Asteroiden, der auf die Erde rast und die Menschheit auslöschen wird, wenn man nichts dagegen unternimmt! Doch das Tragische ist, das Team wird nicht ernst genommen! Auch wenn es sich bei dem Film um eine schwarze Komödie handelt, kommt der Gedanke auf: Wie realistische ist die Gefahr eines riesigen Killer-Asteroiden wirklich ist?

Wird die Menschheit durch einen Killer Asteroiden ausgelöscht?

Unser Planet wird ständig von Weltraumstaub angegriffen – Gesteinsbrocken und Schutt, die bei der Entstehung des Sonnensystems übrig geblieben sind. Das meiste davon verbrennt in unserer Atmosphäre aber es sind durchaus schon kleine Asteroiden auf der Erde eingeschlagen. Es benötigt das Einschlagen eines größeren Asteroiden, um einen apokalyptischen Schaden anzurichten. Das Aussterben der Dinosaurier kann zum Beispiel durch einen riesigen Asteroideneinschlag begründet werden. Die Nasa hat das "Planetary Defense Coordination Office" gegründet, um gefährliche Asteroiden zu erkennen und zu überwachen. Und auch die Europäische Weltraumorganisation (ESA) testet und arbeitet mit Raumsonden und Weltraumteleskopen, um Asteroiden vom Kurs abzubringen, falls der Extremfall eintreten sollte. Völlig ausgeschlossen sind Einschläge von Asteroiden (auch von potenziellen Killer-Asteroiden) also nicht. Aber wir hoffen, dass die grandiosen Wissenschaftler*innen weltweit jegliche Gefahren rechtzeitig auf dem Schirm haben. 🪐

