"Kitz": So krass wird die neue Netflix-Serie

"Kitz": Neue Netflix-Serie für Fans von "Gossip Girl" und "Pretty Little Liars"

Du bist Fan von "Gossip Girl", "Pretty Little Liars" oder "Elite"? Dann kannst du dich auf den 30. Dezember 2021 freuen, denn Netflix hat neuen Serien-Nachschub für dich: "Kitz" heißt die deutsche Produktion, welche dunkle Geheimnisse aus der Glamour-Welt der Kitzbüheler*innen aufdeckt. Worum es geht? Lisi (Sofie Eifertinger) hat ihren geliebten Zwillingsbruder vor genau einem Jahr an Silvester verloren. Schuld daran ist in ihren Augen nur eine: Glam-Girl Vanessa (Valerie Huber), eine Münchner Influencerin, die in Kitzbühel gerne wilde Partys mit ihren Freunden feiert. Lisi will Rache und versucht die Clique der reichen Freunde zu infiltrieren, um Vanessa zu schaden – ein Plan mit fatalen Folgen. Dabei dürfen wilde Champagner-Partys, Sex-Eskapaden und Intrigen natürlich nicht fehlen. Im Interview haben uns Sofie und Valerie verraten, was genau die neue Netflix-Serie "Kitz" so besonders macht …

"KITZ"-Stars Valerie und Sofie im Interview: So krass wird die neue Netflix-Serie

Valerie Huber spielt in "Kitz" die Rolle von Vanessa. Im exklusiven BRAVO-Interview hat sie verraten, was Zuschauer*innen in der neuen Netflix-Serie erwartet: "KITZ ist eine Serie, in der die Zuschauer in eine Welt des Glitzers und Glamours eintauchen können, bei der aber auch mehr dahintersteckt. Man sieht, wie die Figuren in der Welt der Reichen teilweise zerfallen und ihre Fassade fällt. Wir sehen, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Kombiniert mit Thriller-Aspekten ist es zusätzlich eine superspannende Serie. Sie ist lustig, voll Spaß, Party und Co., aber hat gleichzeitig diese Spannung, was hoffentlich viele Leute anspricht. Fans von 'Gossip Girl' oder 'Pretty Little Liars' werden es sicher lieben." In der neuen Netflix-Serie wird es nämlich krass spannend, was vor allem an Lisis Rachefeldzug gegen Vanessa liegt.

"Der Zuschauer wird an die Hand genommen, indem es eine Perspektive auf diesen Glanz & Glamour gibt, die von Lisi (also mir) verkörpert wird. Sie taucht in diese Welt ein und kratzt an der Oberfläche. Sie ist manchmal wie eine Raubkatze und versucht aufzuspüren, wo die Bruchstellen sind und da Öl ins Feuer zu gießen. Entlang dieser Konfliktlinien erlebt sie zusätzlich das Erwachsenwerden", erklärt Sofie Eifertinger im Interview. "Kitz"-Darstellerin Valerie ist vor allem eine Message besonders wichtig, die die neue Serie überbringen soll: "Durch die Serie wird Kritik an dieser oberflächlichen Welt und auch Social Media ausgeübt, was sich die letzten Jahre in eine eher problematische Richtung entwickelt hat."

Pro-Tipp: Die erste Folge "Kitz" noch unbedingt vor Silvester ansehen, um in Stimmung zu kommen, denn sie versprüht richtige Party-Vibes und den Rest der Serie dann an Neujahr bingen. 😎

