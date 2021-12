6 Serien-Ausstiege, die alles gerettet haben!

Dereks Tod war für viele „Grey’s Anatomy“-Fans ein totaler Schock. Schließlich gehörte Patrick Dempsey zu den beliebtesten Schauspieler*innen des Casts. In Staffel 11 starb Derek bei einem Autounfall. Doch auch hier sind einige Fans überzeugt davon, dass sein Tod wichtig für die Serie und vor allem die Entwicklung von Meredith war. Staffel 12 gehört für viele Zuschauer*innen zu einer der besten Staffeln, weil Dereks Tod für frischen Wind (klingt makaber, aber ist so) in der Serie sorgte. Einige glauben sogar, dass sich Derek und Meredith früher oder später vermutlich scheiden gelassen hätten, weil er ein großes Problem mit ihrem Erfolg gehabt habe. Und das wäre ihrer Liebe nicht gerecht geworden!