Serien-Ausstiege, die alles gerettet haben: Jenny aus "Gossip Girl"

Die einzige Person, die noch nerviger war als das "Gossip Girl", ist Jenny Humphrey. Der Preis für die dümmsten Aktionen der Serie geht definitiv an die kleine Schwester von Dan Humphrey. Sie rebellierte gegen alles und jeden, was irgendwann ziemlich nervig wurde. Zusätzlich machte sie vielen Menschen das Leben zur Hölle. Fans sind sich deshalb einig, dass die Welt in „Gossip Girl“ zu einem besseren Ort geworden ist, als sie die Serie verlassen hat. Ein bisschen Seelenfrieden in dieser eh schon sehr dramatischen Serie.