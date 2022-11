Serien-Ausstiege, die alles gerettet haben: Coach aus "New Girl"

Ok, in „New Girl“ sind alle Charaktere ein bisschen anstrengend, aber auf eine eigentlich ziemlich lustige Art und Weise. Eine Person konnte in der beliebten Comedy-Serie jedoch niemand leiden: Coach. Er war anstrengen, hysterisch und alles in allem uncool. Sein Serien-Ausstieg rettete für viele nicht nur die ganze Show, sondern war auch die Rettung für Winston Bishop. Der Fan-Liebling konnte nach dem Serien-Aus von Coach so richtig aufblühen und seinen Platz in der "New Girl"-Clique einnehmen.