Serien-Ausstiege, die alles gerettet haben: Eddard Stark aus "Game of Thrones"

Ein trauriger Serientod für die Menschheit, aber ein großer und wichtiger Tod für die Serie. Die Hinrichtung von Eddard Stark war ein dunkles Ereignis in "Game of Thrones". Wir hätten gerne darauf verzichtet, doch genau dieser Serien-Ausstieg war auch eine Rettung für alle anderen Staffeln, die gefolgt sind. Viele Geschehnisse und Ereignisse sind in den darauffolgenden Staffeln durch diesen Tod gewichtiger geworden. Außerdem war der Verlust ein Ansporn für Jon Schnee und die ganze Familie Stark. Und auch für "Game of Thrones" selbst war der Anfang extrem wichtig, da er maßgeblich für den Erfolg der Serie verantwortlich ist.