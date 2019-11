Auch Navy CIS und Navy CIS Los Angeles beruhen auf einer anderen Serie. Im Jahr 1995 startete in den USA die Serie JAG- im Auftrag der Ehre, rund um die Arbeit des Judge Advocate Generals Corps der US Navy. Super schnell wurde sie damals zum Quotenhit. 2003 ging dann die Serie "Navy CIS" an den Start, die sich um die Aufklärung von Verbrechen dreht. Dabei feiern einige Charakterem die auch schon in JAG - Im Auftrag der Ehre mitspielen, ihr Comeback. Schnell entwickelte sich auch diese Serie zur meistgesehene US-Serie in Deutschland. Weshalb 2009 NCIS: Los Angeles ins Leben gerufen wurde. Auf Amazon könnt ihr alle 10 Staffeln streamen.