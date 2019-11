Vampire sind in. Genau aus diesem Grund wurde die Serie "Vampire Diaries" weiterentwickelt und so entstand das Spinoff " The Originals". Darin bekam Hybrid Klaus Mikaelson, der in "Vampire Diaries" einst den Bösewicht spielte, die Hauptrolle. Da er sich im Laufe der Serie zu einem wahren Liebling entwickelte, entschieden die Macher kurzerhand, ihm eine eigene Serie zu geben. Mit dabei sind seine Ur-Vampir-Geschwister, die ebenfalls nach New Orleans zurückkehren. Alle fünf Staffeln des Spinoffs sind auf Maxdome, sowie bei Amazon verfügbar.