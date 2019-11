Auch "Station 19" ist ein Ableger von der Erfolgsserie "Greys Anatomy". Die Charaktere des Spinoffs spielten auch schon in der Mutterserie eine wichtige Rolle. So halfen sie schon so manchen Patienten aus einer verzwickten Lage, befreiten sie zum Beispiel aus dem Auto oder von einer Klippe. Die Feuerwehrkräfte. So wurden sie mehr und mehr zu einem Teil der Serie. Wieso nicht aus diesem Grund gleich eine eigene Serie daraus spinnen? Das dachten sich wohl auch die Macher der Ärzteserie und kreierten ein Spinoff. Bei "Station 19" stellt sich die Feuerwehrwache in Seattle den täglichen Problemen als Lebensretter. Dabei besuchen sie natürlich hin und wieder auch das Krankenhaus der Mutterserie "Greys Anatomy". Streamen könnt ihr sie bei Amazon und Maxdome.